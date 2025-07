Legrand: prend une participation majoritaire dans Cogelec information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - Legrand annonce l'acquisition majoritaire de Cogelec, société cotée à Paris sur Euronext Growth et spécialisée notamment dans le contrôle d'accès dans l'habitat.



La société a réalisé un chiffre d'affaires sur l'année 2024 de 74 millions d'euros.



L'opération envisagée valorise Cogelec à environ 254 millions d'euros sur une base entièrement diluée (excluant les actions auto détenues).



En cas de réalisation de l'acquisition, Legrand lancerait à titre obligatoire une offre publique d'achat simplifiée en vue d'acquérir le solde des actions de Cogelec au prix de 29 euros par action Cogelec (coupon 2024 détaché).



L'acquisition de la participation majoritaire et le dépôt de l'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers devraient intervenir dans le courant du dernier trimestre 2025.



À la demande de Cogelec, la cotation des actions Cogelec a été suspendue ce jour et reprendra le 10 juillet 2025 à l'ouverture du marché.





