Legrand prend le contrôle de Cogelec
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 08:50
Le groupe déposera prochainement un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Cogelec au même prix, puis si les conditions le permettent, demandera la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.
Afin de refléter l'acquisition du contrôle de Cogelec par Legrand, la composition du conseil d'administration de Cogelec a été adaptée et comprend désormais quatre administrateurs représentant Legrand et trois administrateurs historiques.
Roger Leclerc continuera à assumer ses fonctions de PDG de Cogelec jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général au plus tard fin 2025. Il restera par ailleurs président du conseil d'administration jusqu'au 30 juin 2026.
Valeurs associées
|143,3500 EUR
|Euronext Paris
|+1,02%
A lire aussi
-
Gisèle Pelicot et le seul des hommes accusés de l'avoir violée à avoir maintenu son appel, Husamettin Dogan, arrivent au tribunal de Nîmes (Gard) alors qu'ils doivent s'exprimer devant la cour d'assises, une confrontation à l'intensité encore renforcée par la diffusion ... Lire la suite
-
Homme politique français, avocat, écrivain, Robert Badinter a marqué notamment pour son rôle dans l'abolition de la peine de mort, quand il était garde des Sceaux, sous François Mitterrand, en 1981. Il entre au Panthéon jeudi. de Robert Badinter
-
* SPIE SPIE.PA - Portzamparc relève sa recommandation à "renforcer" contre "conserver". * ARCELORMITTAL SA MT.LU - Citigroup relève son objectif de cours à 45 euros contre 40 euros. * ARKEMA SA AKE.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 55 euros contre ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse mercredi, l'attention restant sur la France, engluée dans une crise politique historique et dont le Premier ministre démissionnaire Sebastien Lecornu tente d'ultimes négociations. Dans les premiers échanges, la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer