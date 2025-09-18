Legrand : nouveau record absolu à 141E
|141,6500 EUR
|Euronext Paris
|+3,73%
