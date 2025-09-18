 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Legrand : nouveau record absolu à 141E
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 11:00

Legrand grimpe de +3,5% (ouvrant un 'gap' haussier au-dessus de 138,45E) et inscrit un nouveau record absolu à 141E : le titre semble se diriger vers un test de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 144E.

Valeurs associées

LEGRAND
141,6500 EUR Euronext Paris +3,73%
