Legrand : nouveau record absolu à 137,8E
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 11:21

(Zonebourse.com) - Belle entame de séance pour Legrand qui établit un nouveau record absolu à 137,8E : le titre qui ressort par le haut d'un corridor de consolidation latéral (qui succède à un rally haussier) 127,4/134E s'ouvre ainsi le chemin des 140/140,5E par la règle du report d'amplitude.
L'objectif suivant serait un doublement du cours par rapport au plancher des 83E de début avril, soit 166E.

Valeurs associées

LEGRAND
136,5500 EUR Euronext Paris +1,98%
