Legrand : nouveau record absolu à 137,8E
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 11:21
L'objectif suivant serait un doublement du cours par rapport au plancher des 83E de début avril, soit 166E.
Valeurs associées
|136,5500 EUR
|Euronext Paris
|+1,98%
A lire aussi
-
L'Europe doit "se battre pour sa place" au milieu d'un monde "hostile" et d'une "tempête" géopolitique qui va durer, a martelé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen devant les eurodéputés, affichant son soutien à la Pologne après l'interception ... Lire la suite
-
Les plateformes Meta et TikTok ont remporté mercredi une victoire judiciaire dans leur contestation de la redevance de surveillance imposée par l'Union européenne avec le règlement sur les services numériques (DSA), la Cour de justice de l'Union européenne s'étant ... Lire la suite
-
La laboratoire danois Novo Nordisk va supprimer 9.000 emplois, soit 11,5% de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à économiser huit milliards de couronnes danoises (1,07 milliard d'euros) par an, a déclaré mercredi le fabricant du traitement ... Lire la suite
-
Ce programme fait partie d'un ensemble de mesures visant à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros, pour renforcer les capacités de défense dans l'UE face à la menace russe. La Pologne et la Roumanie, suivies de la France et de la Hongrie, sont les principaux bénéficiaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer