Legrand, Lisi, TFF... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a été sélectionné comme maître d'œuvre pour le développement et la fabrication de deux nouveaux satellites radar PAZ-2, assurant ainsi la continuité du satellite d'observation de la terre PAZ, en service depuis 2018. Ce programme, piloté par Hisdesat pour le ministère espagnol de la Défense, est une étape clé pour l'industrie spatiale du pays, puisque près de 65 % du contenu des satellites sera développé par l'industrie espagnole, dirigée par Airbus. La mise en service du premier satellite est prévue pour la mi-2031.

Alten

Alten a annoncé un partenariat stratégique avec Exelcar, un acteur clé de l'accélération de l'innovation industrielle en Bretagne. Ce partenariat doit permettre de mutualiser les expertises technologiques et industrielles des deux entités afin d'accompagner les entreprises de toutes tailles, dans leur transition vers l'industrie du futur. L'objectif est également de développer le déploiement et les usages des réseaux privés 5G dans l'industrie, comme levier de performance et d'accélération de la transformation numérique.

Drone Volt

Drone Volt a annoncé une augmentation de capital par émission de 15 290 115 actions avec bons de souscription attachés. Au total, le constructeur de drones civils professionnels devrait lever un montant brut de 12,4 millions d'euros. Les fonds levés auprès d'investisseurs européens et américains ont pour objectif principal d'accompagner la croissance du groupe, de financer son besoin en fond de roulement et d'étudier des opérations ciblées de croissance externe.

Ekinops

Le spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Europlasma

Europlasma a signé un partenariat exclusif avec la société chinoise Beijing AptBlaze Technology, afin d'accélérer la décarbonation de ses sites industriels. L'accord porte sur l'utilisation et le développement commercial d'une gamme de chaudières à haut rendement énergétique. Celle-ci, combinée au nouveau procédé de vitrification des résidus d'épuration des fumées d'incinération des déchets industriels développé par la filiale Europlasma Environmental Technologies, permettra de convertir en énergie électrique des déchets industriels à fort potentiel calorifique.

Hunyvers

Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisirs et du nautisme précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Inventiva

Inventiva a dévoilé des changements au sein de son équipe de direction. Jason Campagna a été nommé au poste de président de la R&D et directeur médical, succédant à Pierre Broqua et Michael Cooreman. Parallèlement, Martine Zimmermann va rejoindre l'entreprise pour occuper la fonction de vice-présidente exécutive en charge des affaires réglementaires et de l'assurance qualité. Ces nominations reflètent l'engagement d'Inventiva vers une croissance à long terme et une excellence opérationnelle, pour préparer la publication des résultats de l'étude NATiV3 prévue pour le second semestre 2026.

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier signalera ses résultats du premier semestre.

Kerlink

Le spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets rendra compte de son chiffre d'affaires du premier semestre.

Legrand

Legrand et Cogelec annoncent la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition par Legrand de Cogelec, société cotée à Paris sur Euronext Growth et spécialisée notamment dans le contrôle d'accès dans l'habitat, avec un chiffre d'affaires sur l'année 2024 de 74 millions d'euros. Plus précisément, Legrand France, filiale de Legrand, d'une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Cogelec Développement, d'autre part, ont signé ce jour une promesse d'achat au bénéfice de ces derniers.

Lisi

Lisi est entré en négociations exclusives avec la société SK Capital pour lui céder sa division Lisi Medical. SK Capital, un investisseur privé américain spécialisé dans la transformation d'entreprises, a soumis une offre ferme. Dans cette opération, Groupe Lisi envisage de devenir partenaire de la stratégie de développement de SK Capital en prenant une participation de l'ordre de 10 % au capital de la holding portant l'ensemble acquis par SK Capital.

SpineGuard

SpineGuard a vu la décroissance de son chiffre d'affaires s'accélérer au deuxième trimestre avec un repli de 16,4 % de ses revenus, à 915 000 euros, contre une baisse de 10,7 %, à 1,206 million d'euros, sur les trois premiers mois de l'année. Partant, sur l'ensemble du premier semestre, les ventes de la société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel ont diminué de 13,3 %, à 2,12 millions d'euros.

TFF

Dans un contexte marqué par un environnement économique et géopolitique particulièrement défavorable après les années de croissance exceptionnelle post-Covid, TFF a dévoilé des résultats annuels en repli. Sur son exercice fiscal 2024-2025, l'Ebitda s'est affaissé de 24,6 %, à 80,97 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel a chuté de 35,1 %, à 59,46 millions d'euros. De son côté, le bénéfice net part du groupe est passé de 56,45 à 30,71 millions d'euros, soit un repli de 45,6 %. Enfin, le chiffre d'affaires a quant à lui diminué de 12,6 %, à 425,43 millions d'euros.

Transgene

Transgene a annoncé la nomination d'Emmanuelle Quilès en tant qu'administratrice indépendante au conseil d'administration. Elle remplacera Philippe Archinard qui souhaite quitter le conseil. Emmanuelle Quilès dispose de plus de 25 ans d'expérience dans des fonctions de direction stratégique au sein de l'industrie pharmaceutique mondiale.