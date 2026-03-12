Legrand lance un plan d'actionnariat salarié international

Legrand SA LEGD.PA :
* ANNONCE LE LANCEMENT D'UN PLAN D'ACTIONNARIAT SALARIÉ INTERNATIONAL
* LE PRIX DE SOUSCRIPTION A ÉTÉ FIXÉ À 118,20 EUROS
* LE PRIX TIENT COMPTE D'UNE DÉCOTE DE 20%
* L'OPÉRATION EST DÉPLOYÉE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL (INCLUANT NOTAMMENT LA CHINE)
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
