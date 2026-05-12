Legrand : Goldman Sachs relève son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 16:09
"Legrand a revu à la hausse ses perspectives après un premier trimestre 2026 porté par les datacenters. Le groupe bénéficie pleinement de son exposition à ce marché, qui représente environ 26% de ses ventes et demeure le principal moteur de croissance du secteur", soutient Goldman Sachs qui a maintenu sa recommandation neutre sur le titre tout en relevant son objectif de cours, à 158 euros contre 138 euros précédemment.
Les analystes de la banque américaine relèvent leurs prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel pour 2026 et 2027, soutenus par une dynamique plus favorable en Amérique du Nord et par des hausses de prix plus importantes qu'attendu.
En dehors des datacenters, l'activité apparaît toutefois plus fragile. Les volumes ont déçu au premier trimestre et la faiblesse du marché européen de la construction pourrait perdurer dans un environnement marqué par des taux d'intérêt élevés et une conjoncture incertaine.
Goldman Sachs souligne également un risque plus structurel : Legrand reste très exposé au segment dit du "white space" dans les datacenters, alors que certaines architectures évoluent progressivement vers des solutions en moyenne et haute tension, davantage favorables à des concurrents comme Schneider Electric, ABB ou Siemens.
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