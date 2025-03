Legrand: feuille de route RSE fixée pour 2025-2027 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un événement investisseurs ce mardi, Legrand fait part du lancement de sa sixième feuille de route RSE (responsabilité sociétale des entreprises) pour la période 2025-2027, précisant ses priorités RSE pour les trois prochaines années.



Parmi ces objectifs, le fournisseur d'infrastructures électriques pour le bâtiment vise par exemple un taux de 35% de positions managériales occupées par des femmes et une baisse de 20% du taux d'accidents avec et sans arrêt (en y intégrant désormais aussi les intérimaires).



Legrand prévoit aussi une réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes (sur les scopes 1 et 2), l'utilisation de plus d'un tiers de matériaux durables dans ses produits fabriqués et un taux de 80% de clients satisfaits (CSAT).





