Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand espère une amélioration au second semestre après un deuxième trimestre difficile Reuters • 31/07/2020 à 09:35









(Crédits photo : Legrand - ) PARIS (Reuters) - Legrand a dit miser vendredi sur une amélioration séquentielle de son chiffre d'affaires sur le second semestre 2020 par rapport au deuxième trimestre durement touché par la crise du coronavirus. Cette prévision est établie sous réserve d'une évolution favorable de la situation sanitaire mondiale, a indiqué le directeur général du groupe Benoît Coquard. Au deuxième trimestre, le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a vu son chiffre d'affaires reculer de 22,8% en données organiques, ce qui porte le repli à 15,2% sur l'ensemble du premier semestre. Le résultat opérationnel ajusté a baissé de 25% à 496,9 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 17,5%, en repli de trois points de pourcentage sur un an. (Blandine Hénault)

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.19%