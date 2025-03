Legrand dévoile sa stratégie RSE pour 2025-2027

(AOF) - Dans un marché orienté à la hausse, Legrand (-1,19% à 103,50 euros) ferme la marche de l'indice CAC 40. Le spécialiste des infrastructures électriques a présenté ce mardi sa sixième feuille de route RSE pour la période 2025-2027, lors d'un événement digital en présence de Benoît Coquart, directeur général, Virginie Gatin, directrice RSE et Franck Lemery, directeur financier. La société se fixe notamment de nouveaux objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de féminisation de ses postes à responsabilités et d'utilisation de matériaux durables.

Cette feuille de route s'inscrit pleinement dans ses ambitions 2030, qui viennent en complément des ambitions financières présentées en septembre 2024

Le groupe français souhaite atteindre un tiers de postes clés de management occupés par des femmes (contre 27,8% en 2024), de réduire de 42 % ses émissions de GES des Scopes 1&2 et de 25 % celles du Scope 33, d'éliminer 100 % des plastiques dans les emballages primaires et secondaires des produits Legrand ou encore de réaliser 80 % de son chiffre d'affaires avec des solutions éco-responsables.

L'action en progression de plus de 10% depuis le début de l'année

Legrand a présenté en septembre ses objectifs 2030. A cette horizon, le chiffre d'affaires est attendu entre 12 et 15 milliards d'euros. Le groupe anticipe une croissance annuelle moyenne des ventes hors effets de change comprise entre 6% à 10%, dont une hausse de 3% à 5% en organique et de 3% à 5% liée aux acquisitions.

La marge opérationnelle ajustée moyenne est anticipée à environ 20% du chiffre d'affaires, comprenant de 30 à 50 points de base d'amélioration annuelle organique et de 30 à 50 points de base de dilution annuelle venant des acquisitions.

Cette année, l'entreprise vise une croissance de ses ventes (organique et par acquisition, hors effets de change) comprise entre 6% et 10%. Il cible également une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) globalement stable par rapport à celle de l'année 2024 (20,5%).

Legrand, dont le titre s'octroie plus de 10% depuis le 1er janvier, publiera le 7 mai ses résultats du premier trimestre 2025.

Les points forts de la valeur

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d’un marché très fragmenté ;;

- Chiffre d’affaires de 7 Mds€ équilibré entre l’Europe (41 %), l’Amérique du nord et centrale (39 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l’Asie-pacifique (13 %) ;

- Revenus équilibrés entre les produits d’infrastructures pour 54 % et les solutions d’accompagnement de la transition numérique et énergétique ;

- Modèle d’affaires avec 2 moteurs, la croissance organique tirée par l’innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe (5,3 Mds€ investis par an entre 2010 et 2021) ;

- Flottant élevé (96,1 % du capital dont 10 % pour le fonds d’investissement américain MFS), Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil d’administration de 14 membres, Benoît Coquart étant directeur général ;

- Bilan sain avec une dette nette ramené à 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,6 à fin juin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- portefeuille complet : contrôle et commande, management du câble, distribution d’énergie et VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés,

- renforcement du contrôle des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques et dans les composants électroniques,

- volontarisme de la croissance externe (5 acquisitions au 1 er semestre, dont 3 dans les centres de données, financé par la moitié de l’autofinancement libre,

- innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes -excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d’infrastructures numériques (voix§données, images, PDU et KVM)- accélérant l’offre de nouveaux produits, telle la gamme Céliane en France ;

- Stratégie environnementale portée par la 5 ème feuille de route RSE 2022-24 :

- 3 engagements prioritaires : 8/10 èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage en 2030 (75 % en 2021), recul de 30 % des émissions carbone en 2030 puis neutralité totale en 2050 et économie circulaire dans le cycle de production,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d’efficacité énergétique pour les bâtiments (1/5 ème des ventes du groupe),

- emprunt crédit syndiqué indexés sur la réalisation des objectifs RSE ;

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Accueil mitigé des investisseurs au plan 2030 présenté le 24 septembre ;

- Après un recul de 2 % des ventes et une réduction de moitié du bénéfice net au 1 er semestre, objectif 2024 d’une croissance de 9 à 12 % des revenus, marge opérationnelle autour de 20 % ;

- Plan 2030 : chiffre d’affaires de 12 à 15 Md€, tiré par une croissance annuelle de 6% à +10% dont3% à +5% liée aux acquisitions, marge opérationnelle autour de 20% du chiffre d’affaires,

génération d’autofinancement libre proche de 10 Md€ de 2025 à 2030, ratio d’investissements sur revenus de 3% à 3,5% ;

- Dividende 2023 de 2,09 € et engagement d’un ratio de distribution de 50 %.