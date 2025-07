Legrand: deux acquisitions en Suisse et au Portugal information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Legrand fait part de deux nouvelles acquisitions, à savoir Amperio Project, spécialiste suisse des busbars, et Quitérios, acteur portugais de premier plan dans les coffrets modulaires de distribution des réseaux électriques et digitaux.



Basée à Morat, Amperio Project emploie une vingtaine de collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de quatre millions d'euros. Il s'agit pour Legrand de sa troisième acquisition de l'année dans les datacenters.



Basée à Mira, Quitérios emploie plus de 100 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de près de 20 millions d'euros. Le groupe français précise que son acquisition reste soumise aux conditions suspensives d'usage.



'Ces deux nouvelles acquisitions portent à cinq le nombre d'opérations annoncées depuis le début de l'année, pour un chiffre d'affaires total acquis de plus de 100 millions d'euros en rythme annuel', souligne le directeur général Benoît Coquart.





Valeurs associées LEGRAND 112,1500 EUR Euronext Paris +0,13%