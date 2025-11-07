 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 952,99
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Legrand : Deutsche Bank dégrade à Conserver
information fournie par AOF 07/11/2025 à 10:17

(AOF) - Deutsche Bank a abaissé sa recommandation sur Legrand à "Conserver" contre "Acheter" et réduit son objectif de cours de 155 à 150 euros. "Legrand a manqué ses objectifs de chiffre d'affaires et d'Ebita pour le troisième trimestre, respectivement de 3 % et 5 %. La croissance organique a atteint 6,7 % en glissement annuel (contre 8,9 % selon le consensus), avec une marge de 20,0 %, soit 60 points de base en dessous du consensus", rappelle le broker.

"Legrand a réaffirmé ses objectifs pour l'exercice 2025 (revus à la hausse en juillet), mais les attentes étaient plus élevées, le marché tablant sur une croissance organique de 8 %, contre 5 à 7 % selon les prévisions de la société. La limite supérieure de cette fourchette implique un nouveau ralentissement de la croissance organique à 4 % au quatrième trimestre", poursuit la banque allemande.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d'un marché très fragmenté ;;

- Chiffre d'affaires de 7 Mds€ équilibré entre l'Europe (40 %), l'Amérique du nord et centrale (40 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l'Asie-pacifique (12 %) ;

- Modèle d'affaires sur le marché des transitions digitale et énergétique d'une part, les produits d''infrastructures essentielles d'autre part, avec 2 moteurs : une croissance organique tirée par l'innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe ;

- Flottant élevé (97 % du capital dont 10 % pour le fonds d'investissement américain MFS), les salariés et dirigeants portant 3,O2 % des actions, Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil de 14 administrateurs, Benoît Coquart étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- portefeuille complet : contrôle et commande, management du câble, distribution d'énergie et VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés,

- allocation de capital répartie entre les acquisitions, financées par la moitié de l'autofinancement libre, et la rémunération des actionnaires,

- renforcement du contrôle des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques et dans les composants électroniques,

- accélération, via les acquisitions, de l'activité centre de données (20 % des revenus),

- innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes -excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d'infrastructures numériques (voix§données, images, PDU et KVM)- accélérant l'offre de nouveaux produits, telle la gamme Céliane en France ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- 3 engagements prioritaires 2030 : 8/10èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage, recul de 30 % des émissions carbone et économie circulaire dans le cycle de production, renforcée par la prise de participation dans Circul'R,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d'efficacité énergétique pour les bâtiments,

- emprunt ou crédit syndiqué indexés sur la réalisation des objectifs RSE ;

- Attente de nouvelles acquisitions après celles du néerlandais et de l'australien au 1er trimestre ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 3 Mds€ donnant un effet levier de 1,5, des disponibilités de 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,3 Md€.

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Capacité à imposer des hausses de prix de vente pour compenser l'impact des tarifs douaniers, estimés à 150-200 M€ sur le bénéfice d'exploitation ;

- Après un gain de 11,2 % des ventes et de 12,9 % du résultat net, objectifs 2025 confirmés d'une croissance de 6 à 10 % des revenus, dont près de 20 % pour les centres de données, et d'une stabilité de la marge opérationnelle ;

- Plan 2030 : chiffre d'affaires de 12 à 15 Md€, tiré par une croissance annuelle de 6 % à +10 % dont 3% à +5% liée aux acquisitions, marge opérationnelle autour de 20%, génération d'autofinancement libre proche de 10 Md€ de 2025 à 2030 et 5 Mds€ d'acquisitions ;

- Dividende 2024 de 2,2 € et engagement d'un ratio de distribution proche de 50 %.

Valeurs associées

LEGRAND
129,6000 EUR Euronext Paris +0,27%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/11/2025 à 10:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une rue du secteur de Quy Nhon dans le région de de Gia Lai au Vietnam le 7 novembre 2025, après le passage du typhon Kalmaegi. ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines
    information fournie par AFP 07.11.2025 11:04 

    Le typhon Kalmaegi qui s'est abattu sur le Vietnam jeudi a fait cinq morts dans ce pays après avoir tué au moins 188 personnes aux Philippines, selon des bilans officiels vendredi. Kalmaegi s'enfonce rapidement dans les terres et s'est affaibli, devenant une tempête ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien Lula au sommet précédant la COP30 à Belem le 6 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    A la COP30, le front contre les énergies fossiles se réveille
    information fournie par AFP 07.11.2025 11:03 

    Le sommet de dirigeants mondiaux sur le climat se poursuit vendredi à Belem, au Brésil, après une première journée marquée par des discours crus sur l'échec à freiner le réchauffement mais offensifs pour l'avenir, y compris contre l'industrie pétrolière. Des dizaines ... Lire la suite

  • Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet historique mardi 21 octobre ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris atone face aux incertitudes
    information fournie par AFP 07.11.2025 10:53 

    La prudence est de mise vendredi à la Bourse de Paris, les investisseurs faisant face à de nombreuses zones d'ombres aux Etats-Unis, des droits de douane aux valorisations du secteur tech. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette de la place parisienne, le CAC ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )
    Airbus enregistre sa plus grosse commande de l'année et intensifie ses livraisons en octobre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 10:45 

    Airbus annonce vendredi avoir enregistré la commande annoncée au Salon du Bourget de 100 avions par la compagnie vietnamienne Vietjet Air, la plus grosse de l'année, et a intensifié ses livraisons avec la remise de 78 avions. La commande a été passée le 10 octobre, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank