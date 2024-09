Legrand : des acquisitions en Colombie et en Australie

(AOF) - Legrand poursuit sa stratégie d’acquisitions bolt-on avec l’annonce de deux nouvelles acquisitions. UPSistemas est un spécialiste colombien de l'intégration, la mise en service, la maintenance et le suivi d'infrastructures techniques, en particulier à destination des centres de données. Basé à Bogota, il emploie plus de 300 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 30 millions d'euros. La deuxième acquisition concerne APP (Australian Plastic Profiles) spécialiste en cheminements de câbles (conduits) pour tous types de bâtiments.

Basé à Sydney, APP emploie environ 250 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions d'euros.

"Notre rythme de croissance externe est particulièrement dynamique cette année, avec désormais 7 opérations annoncées pour un chiffre d'affaires annualisé de près de 350 millions d'euros. Nous poursuivrons ce momentum dans les trimestres qui viennent, en renforçant nos positions grâce à des acquisitions ciblées et complémentaires ", se félicite Benoît Coquart, directeur général de Legrand.

