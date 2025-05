Legrand: croissance de 6% du RNPG trimestriel information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Legrand dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 6,3% à 293,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2025, avec une marge opérationnelle ajustée (avant acquisitions) à 20,7% des ventes, en amélioration de 0,2 point.



Le fournisseur d'infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment a vu ses ventes croitre de 12,3% à près de 2,28 milliards d'euros, dont une hausse organique de 7,6% (+9,3% dans les pays matures et +2,4% dans les nouvelles économies).



'Nous poursuivons activement la mise en oeuvre de notre plan stratégique avec, par exemple, une accélération de notre développement dans les centres de données (20% du CA en 2024)', souligne son directeur général Benoît Coquart.



'En dépit d'un environnement volatil du fait des politiques douanières, nous confirmons nos objectifs annuels tels que définis en début d'année, et sommes pleinement en ordre de marche pour atteindre nos ambitions 2030', poursuit le dirigeant.





