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Legrand - CA 2023 en hausse de +0,9% par rapport à 2022, à €8,42 mld
information fournie par Reuters15/02/2024 à 07:35

15 février - Legrand SA LEGD.PA :

* SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE, LE CA EST EN HAUSSE DE +0,9% PAR RAPPORT À 2022, POUR S’ÉTABLIR À 8 416,9 M€

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EST DE 1 770,2 M€ EN 2023, EN HAUSSE DE +4,0% PAR RAPPORT À 2022

* AVANT ACQUISITIONS (À PÉRIMÈTRE 2022), ET HORS RUSSIE, LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE ATTEINT 21,2% DU CA EN 2023, EN HAUSSE DE +0,8 POINT VERSUS 2022

* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2023 PROGRESSE DE +14,9% SUR DOUZE MOIS, À 1 148,5 M€, ET S’ÉTABLIT À 13,6% DU CA

* LE CASH FLOW LIBRE, AVEC UN PLUS HAUT HISTORIQUE DE 1 584,8 M€ REPRÉSENTE 18,8% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

* OBJECTIFS 2024: UN CA ORGANIQUE ET PAR ACQUISITIONS EN LÉGÈRE CROISSANCE « LOW SINGLE DIGIT »

* PROPOSERA LE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE DE 2,09 € PAR ACTION AU TITRE DE 2023, EN CROISSANCE DE +10% PAR RAPPORT À 2022

* OBJECTIFS: UN TAUX DE RÉALISATION RSE D’AU MOINS 100% POUR LA TROISIÈME ET DERNIÈRE ANNÉE DE SA FEUILLE DE ROUTE2022-2024

* OBJECTIFS 2024: UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE AVANT ACQUISITIONS COMPRISE ENTRE 20,0% ET 20,8%

Texte original sur Eikon

Pour plus de détails, cliquez sur LEGD.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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