Legrand - CA 2023 en hausse de +0,9% par rapport à 2022, à €8,42 mld

15 février - Legrand SA LEGD.PA :
* SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE, LE CA EST EN HAUSSE DE +0,9% PAR RAPPORT À 2022, POUR S’ÉTABLIR À 8 416,9 M€
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EST DE 1 770,2 M€ EN 2023, EN HAUSSE DE +4,0% PAR RAPPORT À 2022
* AVANT ACQUISITIONS (À PÉRIMÈTRE 2022), ET HORS RUSSIE, LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE ATTEINT 21,2% DU CA EN 2023, EN HAUSSE DE +0,8 POINT VERSUS 2022
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2023 PROGRESSE DE +14,9% SUR DOUZE MOIS, À 1 148,5 M€, ET S’ÉTABLIT À 13,6% DU CA
* LE CASH FLOW LIBRE, AVEC UN PLUS HAUT HISTORIQUE DE 1 584,8 M€ REPRÉSENTE 18,8% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
* OBJECTIFS 2024: UN CA ORGANIQUE ET PAR ACQUISITIONS EN LÉGÈRE CROISSANCE « LOW SINGLE DIGIT »
* PROPOSERA LE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE DE 2,09 € PAR ACTION AU TITRE DE 2023, EN CROISSANCE DE +10% PAR RAPPORT À 2022
* OBJECTIFS: UN TAUX DE RÉALISATION RSE D’AU MOINS 100% POUR LA TROISIÈME ET DERNIÈRE ANNÉE DE SA FEUILLE DE ROUTE2022-2024
* OBJECTIFS 2024: UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE AVANT ACQUISITIONS COMPRISE ENTRE 20,0% ET 20,8%
Texte original sur Eikon
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(Rédaction de Gdańsk)
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