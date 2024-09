Legrand brille ; Deutsche Bank et Bernstein en renfort

(AOF) - Deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40, Legrand s'adjuge 2,13% à 100,80 euros après le soutien ce jeudi de deux brokers -Deutsche Bank et Bernstein- après JP Morgan la veille. Deutsche Bank passe à l'Achat sur le titre du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment contre Conserver précédemment avec un objectif de cours relevé de 100 à 115 euros.

"Nous apprécions la qualité du positionnement de Legrand et sa capacité à tirer parti de la tendance à l'électrification de masse, de la demande croissante d'efficacité énergétique dans les bâtiments et de la forte dynamique des centres de données", souligne la banque allemande.

Bernstein relève également sa recommandation sur le titre, passant de neutre à Surperformer avec un objectif de cours rehaussé à 116 euros contre 97 euros précédemment. "Après une période de sous-performance relative par rapport à d'autres sociétés électriques, nous pensons que la situation de Legrand est sur le point de s'inverser. La croissance du chiffre d'affaires a été le principal problème, mais nous nous attendons à ce qu'elle commence à ré-accélérer, la croissance organique et les fusions-acquisitions étant à des points d'inflexion", justifie le broker.

Hier, JPMorgan avait relevé sa recommandation sur Legrand de Neutre à Surpondérer avec un objectif de cours rehaussé de 100 à 115 dollars. "D'un point de vue risque/récompense, nous considérons que Legrand offre une bonne couverture, une exposition aux baisses de taux, à l'électrification, aux centres de données et à la construction, mais avec une résilience éprouvée en cas de détérioration de la situation macroéconomique", expliquait la banque américaine.

Au premier semestre 2024, Legrand a publié un résultat net part du groupe de 577,6 millions d'euros, en retrait de 11,3% par rapport au premier semestre 2023 avec un résultat opérationnel ajusté de 873,1 millions d'euros, en baisse de 8,5% et un chiffre d'affaires de 4,21 milliards d'euros, en repli de 2%.

L'action du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment progresse de plus de 8% depuis le début de l'année.

