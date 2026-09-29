Legrand bondit après des perspectives optimistes soutenues par les "data centers"

L'action Legrand LEGD.PA grimpe mardi, se hissant en tête du CAC 40, les investisseurs accueillant favorablement les objectifs à moyen terme du spécialiste français des infrastructures du bâtiment, dont les perspectives de croissance sont alimentées par l'essor des centres de données.

A la Bourse de Paris, l'action progressait de de 5,78% à 142,65 euros dans les premiers échanges, contre un gain de 0,04% pour l'indice français de référence .FCHI au même moment.

Le groupe a déclaré lundi soir tabler sur une hausse organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 6 et 8% de 2027 à 2030, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée comprise entre 21 et 22% du chiffre d'affaires total en moyenne.

Selon les analystes de JP Morgan, ces objectifs, ainsi que la mention par Legrand de rachats d'actions sélectifs, constituent un élément "clairement positif pour le titre et la thèse d'investissement".

"Nous sommes également heureux de constater que l'accent est mis sur l'élagage du portefeuille", ajoutent-t-ils dans une note mardi.

Les analystes de Jefferies saluent quant à eux des objectifs largement au-dessus de leurs attentes en ce qui concerne la croissance organique, la contribution des acquisitions et la marge, cette dernière constituant selon eux "l'évolution la plus significative".

"Les ambitions accrues en matière de fusions-acquisitions, désormais assorties d'un premier programme explicite de cessions, témoignent d'une approche plus active de la structuration du portefeuille qu'annoncé précédemment", ajoute le courtier dans une note.

L'action était en passe d'enregistrer mardi sa meilleure journée en Bourse depuis mars 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)