Budget 2027 : alourdir la taxation des autoroutes et des aéroports, la piste à 800 millions d'euros du gouvernement

Pour les autoroutes, l'exécutif a précisé qu'il empêcherait que l'augmentation de cette taxe soit répercutée sur le tarif des péages.

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le gouvernement veut intaurer des tranches dans la taxation des sociétés gestionnaires d'autoroute et d'aéroports, et espère en tirer 800 millions d'impôts supplémentaires dans le budget 2027, a annoncé lundi 28 septembre l'exécutif dans un communiqué.

La proposition consiste à porter jusqu'à 12,2% le taux d'une taxe, en vigueur depuis 2024 avec un taux de 4,6% , sur les bénéfices des entreprises qui bénéficient de concessions d'autoroute ou exploitants d'aéroports. "La réforme proposée rapportera environ 800 millions d'euros de recettes supplémentaires, portant le rendement d'environ 600 millions à 1,4 milliard d'euros par an", a précisé le gouvernement. Cette "taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance" (TEITLD) a aujourd'hui un taux unique.

Le gouvernement va proposer dans le projet de loi de finances 2027 l'instauration de tranches. Il souhaite "mieux proportionner la contribution fiscale aux capacités réelles des exploitants , en tenant compte des niveaux de rentabilité", a-t-il expliqué.

"Dans les aéroports, cela concernera principalement les gros exploitants", a indiqué à l' AFP une source gouvernementale.

Contrôle des prix des péages

Concernant les autoroutes, l'exécutif a précisé qu'il empêcherait que l'augmentation de cette taxe soit répercutée sur le tarif des péages. Ce tarif étant "strictement encadré" dans les contrats de concession , "le gouvernement sera particulièrement vigilant au respect de ce principe et exercera un contrôle étroit", a souligné le gouvernement.

Le produit de cette taxe avait déjà une affectation spéciale, vers le budget de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). L'exécutif va proposer qu'au sein de cette agence, ce produit alimente un fonds baptisé "Ambition transports".

"Avec cette taxe, les transports financent déjà les transports. Ce sera toujours le cas", a ajouté la source gouvernementale.

La mission de ce fonds serait le "financement des investissements nécessaires pour régénérer, moderniser et adapter au changement climatique les réseaux de transport actuels", selon le gouvernement.