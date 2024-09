Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: ambitions fixées à horizon 2030 information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs à Londres, Legrand affiche ses ambitions à horizon 2030, dont un chiffre d'affaires entre 12 et 15 milliards d'euros, avec une croissance annuelle moyenne hors effets de change de +6 à +10% (dont +3 à +5% en organique).



Il vise aussi une marge opérationnelle ajustée moyenne d'environ 20% du CA, comprenant +30 à +50 points de base d'amélioration annuelle organique, ainsi qu'une génération de cash-flow libre de près de 10 milliards d'euros sur la période 2025-30.



En termes de politique d'allocation du capital donnant la priorité aux acquisitions et à un dividende attractif, Legrand indique qu'environ cinq milliards d'euros seront dédiés aux acquisitions de sociétés 'venant compléter son dispositif produits et géographique'.





Valeurs associées LEGRAND 101,90 EUR Euronext Paris -2,25%