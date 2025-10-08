Legrand acquiert Cogelec Développement, vise une OPA pour la totalité de Cogelec

Legrand LEGD.PA a annoncé mercredi l'acquisition pour un montant non dévoilé de la totalité des actions de Cogelec Développement, qui détient indirectement 60,09% du capital social de Cogelec ALLEC.PA , et le dépôt prochain d'une offre publique d'achat sur les actions de Cogelec qu'elle ne détient pas indirectement, au prix de 29 euros par action.

Le groupe annonce également une nouvelle composition du conseil d'administration de Cogelec, dont le directeur général actuel, Roger Leclerc, quittera son poste au plus tard le 31 décembre avant la nomination d'un remplaçant.

