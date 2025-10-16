La Bourse de Paris profite d'une détente du risque politique

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse jeudi, profitant d'une détente du risque politique dans le pays, le Premier ministre Sébastien Lecornu échappant de peu à la censure.

L'indice vedette de la Bourse de Paris a gagné 1,38% soit 111,59 points, pour s'établir à 8.188,59 points. La veille, il avait terminé en forte hausse de 1,99% à 8.077 points.

Le CAC 40 rattrape ainsi un peu de son retard sur ses homologues européens, s'inscrivant en hausse de près de 11% depuis le début de l'année, contre près de 22% pour le Dax de Francfort ou 15,5% pour Londres.

"Une des raisons pour laquelle on avait un indice en retrait par rapport à ses homologues européens, c'était le risque politique et ce risque politique est en train de s'estomper", explique Andrea Tueni, responsable de la relation clients et des activités de marchés de Saxo Banque.

Le CAC 40 se situe même à quelques dizaines de points de son record historique en séance, à 8.259,19 points le 10 mai 2024, mais aussi en clôture, à 8.239,99 points le 15 mai 2024.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a échappé à quelques voix près jeudi à la censure, le Parti socialiste laissant sa chance au chef du gouvernement en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites.

Les débats budgétaires vont désormais pouvoir commencer à l'Assemblée dès la semaine prochaine.

"Les marchés qui anticipaient le scénario du pire sont soulagés", explique M. Tueni.

Côté valeurs, le titre FDJ a perdu 3,47% à 26,70 euros au lendemain de la publication de ses résultats. FDJ United, nouveau nom de la Française des Jeux, avait prévenu mercredi s'attendre à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'augmentations de fiscalité.

Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard, qui a dit s'attendre à moyen terme à une amélioration de la croissance organique de son chiffre d'affaires, de 3% à 6%, a pris 4,15% à 86,84 euros.

