OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 131,50
-0,70%
Indices
Chiffres-clés

La Bourse de Paris profite d'une détente du risque politique
information fournie par AFP 16/10/2025 à 18:48

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse jeudi, profitant d'une détente du risque politique dans le pays, le Premier ministre Sébastien Lecornu échappant de peu à la censure.

L'indice vedette de la Bourse de Paris a gagné 1,38% soit 111,59 points, pour s'établir à 8.188,59 points. La veille, il avait terminé en forte hausse de 1,99% à 8.077 points.

Le CAC 40 rattrape ainsi un peu de son retard sur ses homologues européens, s'inscrivant en hausse de près de 11% depuis le début de l'année, contre près de 22% pour le Dax de Francfort ou 15,5% pour Londres.

"Une des raisons pour laquelle on avait un indice en retrait par rapport à ses homologues européens, c'était le risque politique et ce risque politique est en train de s'estomper", explique Andrea Tueni, responsable de la relation clients et des activités de marchés de Saxo Banque.

Le CAC 40 se situe même à quelques dizaines de points de son record historique en séance, à 8.259,19 points le 10 mai 2024, mais aussi en clôture, à 8.239,99 points le 15 mai 2024.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a échappé à quelques voix près jeudi à la censure, le Parti socialiste laissant sa chance au chef du gouvernement en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites.

Les débats budgétaires vont désormais pouvoir commencer à l'Assemblée dès la semaine prochaine.

"Les marchés qui anticipaient le scénario du pire sont soulagés", explique M. Tueni.

Côté valeurs, le titre FDJ a perdu 3,47% à 26,70 euros au lendemain de la publication de ses résultats. FDJ United, nouveau nom de la Française des Jeux, avait prévenu mercredi s'attendre à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'augmentations de fiscalité.

Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard, qui a dit s'attendre à moyen terme à une amélioration de la croissance organique de son chiffre d'affaires, de 3% à 6%, a pris 4,15% à 86,84 euros.

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Fermer

