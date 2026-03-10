Lego mise sur Pokémon et les briques interactives face à la hausse des coûts

Lego anticipe une hausse des coûts de l’énergie et des matières premières avec la flambée des prix du pétrole et du gaz dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, a déclaré mardi son directeur général, alors que le fabricant de jouets danois cherche à stimuler sa croissance grâce à ses "briques intelligentes" interactives et à des partenariats avec Pokémon.

La hausse des prix du pétrole pourrait se répercuter sur le coût des plastiques et autres intrants à terme, a indiqué Niels Christiansen, directeur général de Lego, même si les contrats existants de l’entreprise devraient en limiter l’impact

"Si les prix du pétrole augmentent, cela pourrait potentiellement impacter nos prix de matières premières sur le long terme – peut-être pas immédiatement car nous avons des contrats", a-t-il déclaré à Reuters lors d'un entretien téléphonique. "Le véritable impact se ferait sentir si cela dure longtemps. "

Le prix du Brent a bondi de près de 65 % depuis le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février, dépassant les 100 dollars le baril.

Lego avait déjà géré une volatilité similaire pendant la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, a rappelé Niels Christiansen.

"Ce n’est pas très différent de ce que nous avons affronté au cours des cinq dernières années. Nous sommes donc confiants dans notre capacité à gérer la situation, mais il s’agit simplement d’une nouvelle phase de volatilité", a-t-il ajouté.

Ses commentaires interviennent alors que les fabricants mondiaux font face à la hausse des coûts et à l’incertitude des chaînes d’approvisionnement, notamment avec l’intensification du conflit en Iran et le ralentissement de certains marchés.

PARTENARIATS AVEC BLUEY, POKEMON ET LA FORMULE 1

Outre les coûts de l'énergie, Lego doit composer avec la volatilité sur le front commercial après l'annulation par la Cour suprême américaine le mois dernier de certains des principaux droits de douane instaurés par le président Donald Trump. Le locataire de la Maison blanche a ensuite imposé un nouveau taux forfaitaire de 10%, pouvant atteindre 15%.

La stratégie de Lego consistant à placer ses usines près de ses principaux marchés a permis de maîtriser les coûts et de limiter l’exposition aux droits de douane et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. L’entreprise ouvrira sa première usine aux États-Unis en 2027, en Virginie.

" Pour l’instant, nous sommes surtout concentrés sur la gestion des nouveaux droits de douane", a-t-il déclaré. "Nous verrons ensuite ce qui se passera au fil du temps."

Malgré ces pressions, Lego, qui reste une entreprise familiale, a enregistré une croissance dans toutes les régions et catégories de produits en 2025, avec des ventes en hausse aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. La Chine a renoué avec la croissance en 2025 après deux années de stagnation ou de baisse des ventes.

Selon Niels Christiansen, la croissance des volumes, plutôt que celle des prix, a soutenu la performance. Lego ne prévoit pas d’augmenter ses prix à court terme, privilégiant l’accès à un plus grand nombre de consommateurs. L'entreprise prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 7 à 9 % ("high single-digit") cette année.

Le fabricant de jouets a renforcé ses partenariats avec des marques telles que Formula One et Nike, ainsi qu'avec des séries telles que "Bluey" et Pokemon. Il lance actuellement sa nouvelle "brique intelligente" équipée de lumières, de scanners, de haut-parleurs et de capteurs.

(Stine Jacobsen, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)