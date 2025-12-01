 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,46
-0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Leggett & Platt bondit après la proposition d'acquisition de Somnigroup
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions du fabricant diversifié Leggett & Platt LEG.N augmentent de 9,4 % à 11,22 $ avant le marché après la proposition d'acquisition de Somnigroup International

SGI.N

** Les actionnaires de LEG recevront des actions ordinaires de SGI d'une valeur de 12 $ pour chaque action LEG qu'ils détiennent

** L'offre représente une prime de plus de 16% par rapport à la dernière clôture de LEG à 10,26 dollars; l'action a enregistré sa huitième session de gains, sa plus longue série de gains depuis octobre 2019

** LEG avait une capitalisation boursière de 1,39 milliard de dollars à la clôture de vendredi, tandis que SGI était à 19,21 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les quatre analystes qui couvrent l'action LEG la considèrent comme "hold" - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions LEG ont augmenté de 6,9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LEGGETT & PLATT
10,260 USD NYSE +1,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank