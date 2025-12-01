Leggett & Platt bondit après la proposition d'acquisition de Somnigroup

1er décembre - ** Les actions du fabricant diversifié Leggett & Platt LEG.N augmentent de 9,4 % à 11,22 $ avant le marché après la proposition d'acquisition de Somnigroup International

SGI.N

** Les actionnaires de LEG recevront des actions ordinaires de SGI d'une valeur de 12 $ pour chaque action LEG qu'ils détiennent

** L'offre représente une prime de plus de 16% par rapport à la dernière clôture de LEG à 10,26 dollars; l'action a enregistré sa huitième session de gains, sa plus longue série de gains depuis octobre 2019

** LEG avait une capitalisation boursière de 1,39 milliard de dollars à la clôture de vendredi, tandis que SGI était à 19,21 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les quatre analystes qui couvrent l'action LEG la considèrent comme "hold" - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions LEG ont augmenté de 6,9% depuis le début de l'année