Légère hausse pour le CAC 40 malgré Capgemini et TotalEnergies

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse alors que la date butoir du 9 juillet, concernant les négociations commerciales, approche à grands pas. L'administration Trump continue à souffler le chaud et le froid. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Donald Trump, ont cependant eu un "bon échange" par téléphone dimanche. À Paris, Capgemini s'est replié après le rachat de WNS pour 3,3 milliards de dollars. Le CAC 40 a clôturé sur un gain limité de 0,35% à 7723,47 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,93% à 5337,98 points

En Europe, Shell a publié une mise à jour de ses perspectives pour le deuxième trimestre, qui comporte des révisions à la baisse de certains objectifs. Par conséquent, le titre signe la plus forte baisse (- 2,52 %, 29,805 euros) de l’indice AEX de la Bourse d’Amsterdam. Shell entraîne ses concurrents dans son sillage, dont TotalEnergies . Le groupe mondial énergétique et pétrochimique estime désormais que les résultats des activités négoces et optimisation de la division Gaz Intégré devraient être nettement inférieurs à ceux du premier trimestre.

Les rumeurs courraient depuis avril : Capgemini a finalement annoncé le rachat de WNS, acteur de premier plan dans les services de gestion digitale des processus métiers, pour 3,3 milliards de dollars, hors dette financière nette. En Bourse, l’action Capgemini a perdu 5,58% à 137,15 euros et ferme la marche du CAC 40. Le groupe français explique qu’il va ainsi créer un leader mondial des opérations intelligentes, qui pourra capter les investissements dans l’IA agentique destinés à transformer les processus métiers de bout en bout.

Legrand (+0,67% à 112,75 euros) poursuit son développement avec l'annonce deux nouvelles acquisitions. Amperio Project est un spécialiste suisse des busbars, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 millions d'euros. Après Computer Room Solutions (CRS) en Australie, et Linkk Busway Systems en Malaisie, Amperio Project constitue la troisième acquisition de l'année dans les centres de données. Quitérios est un acteur portugais de premier plan dans les coffrets modulaires de distribution des réseaux électriques et digitaux. Basée à Mira, l'entreprise emploie plus de 100 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de près de 20 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,8% dans l'Union européenne en mai par rapport à avril 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les ventes au détail étaient attendues en repli de 0,8% en zone euro. En avril 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE.

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en juillet est ressorti à 4,5, dépassant nettement le consensus de 1,1 et son niveau de juin : 0,2.

La production industrielle a progressé de 1,2% en mai en Allemagne après avoir reculé de 1,6% en avril. Elle était attendue en retrait de 0,6%.

À la clôture, l'euro perd 0,34% à 1,1735 dollar.