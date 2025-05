Légère hausse en vue en Europe ; Forsee Power sous pression

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Après une salve de statistiques dévoilée hier, les investisseurs prendront notamment connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Malgré l'apaisement des tensions, l'inquiétude persiste quant aux droits de douane. Au chapitre des valeurs, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels Forsee Power a révisé ses objectifs financiers 2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eutelsat

Eutelsat a confirmé ses objectifs annuels à l’occasion de la publication des revenus du troisième trimestre. Sur cette période, close fin mars, l’opérateur de satellites a réalisé un chiffre d’affaires total de 300 millions d'euros, au même niveau que l’année précédente sur une base publiée, et en baisse de 1,9 % sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des quatre activités opérationnelles (hors autres revenus) a reculé de 2,2% en données comparables à 300,6 millions d’euros.

Forsee Power

Forsee Power précise qu'après un rebond du chiffre d'affaires enregistré au premier trimestre, "le second trimestre devrait enregistrer une hausse satisfaisante". L'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels prévoit que l'atterrissage du chiffre d'affaires de la société du quatrième trimestre 2025 "devrait être impacté par le report de certains projets, notamment en Amérique du Nord, et dans l'attente de confirmation de commandes de certains clients principaux".

Lacroix

Lacroix a dégagé un chiffre d'affaires en repli de 16,9%, à 151,1 millions d'euros, au premier trimestre 2025. L'activité Electronics est ressortie à 116,4 millions d'euros, en baisse de 15,9% par rapport au premier trimestre 2024. L'activité Environment a poursuivi sur sa lancée avec une progression de 14,5% de son chiffre d’affaires, à 34,7 millions d'euros.

Plastivaloire

La décroissance de l’activité de Plastivaloire a sensiblement ralenti au deuxième trimestre de l’exercice 2024-2025, avec un chiffre d’affaires en repli de 3 %, à 183,8 millions d’euros, contre une baisse de 7,9 % sur les trois mois précédents. Cette amélioration repose essentiellement sur la montée en puissance des programmes récemment entrés en production. La division Automobile du groupe, qui représente près de 83 % du chiffre d’affaires du spécialiste des pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation, a vu ses revenus reculer de 3,9 %.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les créations d'entreprises en avril seront communiquées à 8h45.

La balance commerciale en mars en zone euro sera connue à 11H00.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et mises en chantier en avril et le prix des importations en avril seront connus à 14h30 avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mai à 16h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,17% à 1,1210 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont clôturé en légère hausse une séance marquée par les résultats d’entreprises et de nombreuses statistiques économiques. En zone euro, la croissance est ressortie légèrement sous les attentes au premier trimestre. Aux Etats-Unis, les nombreuses statistiques ont confirmé l'affaiblissement de l'économie. A Paris, Engie a clôturé en tête du CAC 40 grâce à une solide performance trimestrielle et les perspectives annuelles d'Ubisoft ont été sanctionnées. L'indice CAC 40 a gagné 0,21% à 7853,47 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,11% à 5409,17 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire lors d'une séance particulièrement riche en termes de statistiques et de résultats. La salve d'indicateurs du jour -stagnation des inscriptions hebdomadaires au chômage, contraction surprise des prix à la production...-a provoqué la détente des taux obligataires. Au chapitre des valeurs, le géant de la distribution Walmart ne rassure pas en annonçant qu'il devra relever ses prix en raison du coût élevé des droits de douane. Le Dow Jones a gagné 0,65% à 42322 points tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,18% à 19112 points.