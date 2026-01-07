Légère hausse en vue en Europe, accord USA-Venezuela sur le pétrole

(AOF) - A l'exception de Londres, les Bourses européennes devraient légèrement progresser ce mercredi à l'ouverture de la séance, dans un contexte géopolitique toujours très tendu. Le CAC 40 devrait gagner 0,41%. Les cours du brut se replient suite à l'accord entre le Venezuela et les Etats-Unis sur l'or noir. Selon le président américain, Donald Trump, il s'agit d'un accord pour l'exportation de deux milliards de dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis. Côté valeurs, Pluxee a dévoilé ce matin des ventes en hausse de 9% en organique au premier trimestre de son exercice 2025/2026.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carmat

Carmat a annoncé sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote. Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde avait été placé en redressement judiciaire le 1er juillet dernier, et, le 1er décembre, le Tribunal des activités économiques de Versailles avait arrêté un plan de cession en faveur de la société Carmat SAS. Cette dernière est une société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise. Les activités vont donc se poursuivre désormais et sont opérées par Carmat SAS.

Genfit

Genfit a annoncé que G1090N, petite molécule et candidat-médicament expérimental le plus avancé de la société pour le traitement de l'ACLF (décompensation aiguë sur cirrhose), avait démontré un profil de sécurité favorable lors d'une étude de phase 1. En outre, cette molécule a démontré une activité anti-inflammatoire dans des essais ex vivo.

LDC

Pour le troisième trimestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit de juillet à septembre), le groupe LDC publie un chiffre d'affaires de 1,857 milliards d'euros, marquant une progression de 17,3% par rapport à la même période un an plus tôt. À périmètre identique, c'est-à-dire hors contributions des acquisitions, la croissance des ventes ressort à 9,7% pour un montant de 1,736 MdsEUR. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus cumulés s'élèvent à 5,307 MdsEUR, soit une hausse de 16,2% en données publiées et de 7,1% à périmètre identique.

Pluxee

Pluxee publie un chiffre d'affaires total de 308 millions d'euros pour le premier trimestre de son exercice 2026, en croissance de 6,6% en données totales et de 9% en organique, "confirmant une dynamique de croissance robuste". "Cette performance a été tirée par la trajectoire solide des revenus opérationnels de l'activité avantages aux salariés et par la croissance toujours soutenue du chiffre d'affaires issu du float ( 8,5% en organique)", explique le groupe.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les ventes au détail en novembre se sont repliées à 0,6% en rythme mensuel alors que les analystes anticipaient une hausse de 0,2%. Elles avaient progressé en octobre de 0,3%. En rythme mensuel, les ventes au détail ont progressé de 1,1% contre une hausse de 1,6% en octobre.

En zone euro, les données sur l'inflation en décembre seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les créations d'emplois non agricoles ADP en décembre seront publiées à 14h15 suivis de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM en décembre et du rapport JOLTS en novembre.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut seront connues à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,03% à 1,1692 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé encore dans le vert après la publication des indices PMI en décembre. Celui des services s'est établi à 52,5 après 54,1 en novembre marquant ainsi la croissance la plus lente enregistrée depuis huit mois (avril 2025). Le PMI Composite ressort à 52,7 quasiment en ligne avec les attentes : 53. Les indices ont progressé, portés par un regain d'appétit pour les valeurs technologiques. Le S&P 500 a gagné 0,62% à 6 944,8 points. Le Dow Jones a avancé de 0,99% à 49 462 points. Le Nasdaq s'est adjugé 0,94% à 25 639,7 points.