Légère hausse en vue à Wall Street après le rapport ADP

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sur une note positive. Les investisseurs ont pris connaissance d'un rapport ADP sur l'emploi inférieur aux attentes en août. Ils surveilleront de près les indices des directeurs d'achat de S&P Global et de l'ISM pour le secteur des services. Côté valeurs, Hewlett Packard Enterprise est attendu dans le vert grâce à une publication trimestrielle solide. Salesforce, de son côté, a dévoilé des perspectives décevantes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq progressent respectivement de 0,1% et de 0,2%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en légère hausse : le S&P500 a gagné 0,51%. Le segment technologique a bénéficié d'une décision de justice favorable à Alphabet, qui a aussi profité à Apple. Sur le front des statistiques, le nombre d'offres d'emplois a diminué plus fortement que prévu en juillet, selon le rapport JOLTS. Le Dow Jones s'est effrité de 0,05% à 45 271 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,02% à 21 498 points. La Bourse américaine a aussi été soutenue par la baisse des taux longs : le rendement du 10 ans américain a perdu 4 points de base à 4,22%.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 53000 emplois en août après 106000 en juillet, selon l'enquête ADP. Les créations de postes sont inférieures au consensus s'élevant à 73000.

La productivité s'est améliorée de 3,3% au deuxième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 2,8%. Le coût unitaire du travail a progressé de 1%, à comparer avec un consensus de 1,2%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 237000 contre 230000 attendues et après 229000 la semaine précédente.

Les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août seront connus à 15H45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en août à 16h00.

Les valeurs à suivre

American Eagle

American Eagle, dont l'action s'envole de 24,9% en avant-Bourse, a annoncé s'attendre à ce que ses ventes à périmètre comparable sur le trimestre en cours augmentent alors que Wall Street tablait sur une baisse. Le fabricant de vêtement bénéficie de l'augmentation de la demande au cours de la saison d'automne dans le cadre de ses partenariats marketing avec Sydney Sweeney et Travis Kelce.

Exxon Mobil

ExxonMobil envisagerait de céder ses usines chimiques européennes au Royaume-Uni et en Belgique alors que le secteur est confronté à l'impact des droits de douane américains et à la concurrence chinoise, selon des informations rapportés ce jeudi par Financial Times, citant des sources proches du dossier. Le quotidien financier britannique précise que le géant pétrolier américain a engagé des discussions préliminaires avec des conseillers ces dernières semaines sur une potentielle vente. Elle pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars.

Hewlett Packard

Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré un profit net de 276 millions de dollars, soit 21 cents par titre contre respectivement 512 millions de dollars et 38 cents. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 44 cents, soit 2 cents de mieux que le consensus.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, devrait ouvrir en baisse du fait de perspectives décevantes. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2026, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,89 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action contre respectivement 1,43 milliard de dollars, soit 1,47 dollar, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,91 dollars contre un consensus de 2,78 dollars. Les revenus ont progressé de 10% à 10,2 milliards de dollars contre 10,14 milliards attendus