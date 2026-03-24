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Légère hausse des ventes de véhicules en Europe en février, rebond de Tesla - ACEA
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 06:01

Les ventes de véhicules neufs en Europe ont légèrement progressé en février, montre un rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), d'après lequel les ventes de Tesla ont grimpé pour la première fois depuis décembre 2024, profitant de la demande continue pour les voitures électriques.

Selon les données de l'ACEA, publiées mardi, les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange ont progressé le mois dernier de 1,7% sur un an à 979.321 voitures neuves.

Deux tiers de ces immatriculations ont concerné des véhicules électrifiés.

A l'intérieur de l'UE uniquement, les immatriculations ont augmenté en février de 1,4% en rythme annuel à 865.437 véhicules. Les ventes de véhicules à batterie électrique ont pris 20,6%, celles des véhicules hybrides rechargeables ont bondi de 32,1% et celles des voitures complètement hybrides ont progressé de 10,1% - représentant ensemble 67% des ventes totales dans le bloc communautaire, contre 58,5% un an plus tôt.

Si l'UE et la Grande-Bretagne ont fait marche arrière sur certaines normes destinées à réduire les émissions de carbone, pressées en ce sens par des constructeurs déplorant des difficultés à réaliser des bénéfices dans l'électrique face à la concurrence des firmes chinoises, les ventes de VE continuent de s'étendre, aidées par l'arrivée sur le marché européen de modèles moins coûteux et les aides à l'achat.

Toutefois, des ONG environnementales ont prévenu que la requalification de certains modèles à essence désormais considérés comme "hybrides légers" a contribué également à la hausse des ventes de véhicules électriques, en réduisant seulement à peine les émissions néfastes.

Selon les données de l'ACEA, les ventes de Tesla TSLA.O ont grimpé en févier de 11,8% sur un an, mettant fin à treize mois consécutifs de baisse, avec une part de marché qui s'est établie à 1,8% - identique à celle de son rival chinois BYD

002594.SZ , dont les ventes ont plus que doublé par rapport à février 2025.

Les ventes de Volkswagen VOWG.DE et Stellantis STLAM.MI ont augmenté respectivement de 2,2% et 9,5%, tandis que les ventes de Renault RENA.PA ont chuté de 14,3%.

(Alessandro Parodi; version française Jean Terzian)

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
28,060 EUR Euronext Paris +1,52%
STELLANTIS
5,649 EUR MIL +2,13%
TESLA
380,8500 USD NASDAQ +0,14%
VOLKSWAGEN
88,000 EUR XETRA +1,15%
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