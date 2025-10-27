Légère hausse des marchés européens en amont des Banques centrales

(AOF) - Au terme de la première séance de cette dernière semaine du mois d’octobre, les Bourses européennes ont clôturé en légère hausse. Cette semaine sera rythmée par les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE ainsi que par une nouvelle vague de résultats d’entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Le CAC 40 a gagné 0,16% à 8239 points et l’Eurostoxx 50 progressé de 0,64% à 5710 points.

A Wall Street, les indices américains sont bien orientés, portés par l'optimisme liée à l'éventualité d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Vers 17h45, le Dow Jones s'adjuge 0,50%.

Cette semaine, les investisseurs auront les yeux rivés sur les décisions de politique monétaire des banques centrales. Mercredi soir, la Fed rendra la sienne. "Nous prévoyons que le FOMC réduira ses taux de 25 points de base lors de sa réunion des 28 et 29 octobre, poursuivant ainsi son cycle préventif qui pourrait ramener le taux directeur à un niveau plus neutre de 3,375 % d'ici mi-2026", estime Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI.

Sur ce même sujet, Guy Stear, responsable stratégie marchés développés au sein de l'Amundi Investment Institute prévoit que "la Réserve fédérale américaine procédera à des baisses de taux en octobre, en décembre, puis encore deux fois au cours du deuxième trimestre 2026". "Mais le marché l'anticipe aussi, et la question la plus intéressante est de savoir si la conférence de presse de la Fed soutiendra les baisses très agressives intégrées dans la courbe jusqu'au début 2027", ajoute l'analyste.

Après la Fed, la BCE dévoilera sa décision jeudi après-midi. "En Europe, la BCE devrait maintenir ses taux inchangés mais adopter un ton plus conciliant face à la dégradation des indicateurs de confiance (notamment en Allemagne) et à la faiblesse de la demande intérieure", fait savoir John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Etats-Unis-Chine : signes d'apaisement des tensions commerciales

En attendant ces décisions, l'actualité est marquée par un nouvel épisode du feuilleton sur les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Hier soir, à la fin des négociations à Kuala Lumpur en Malaisie, les deux super puissances mondiales s'orientaient vers un accord menant ainsi à un apaisement des tensions liées aux taxes douanières réciproques.

Ce possible accord ravirait donc les deux parties alors que leur trêve commerciale doit expirer le 10 novembre prochain.

Avant cette rencontre, le locataire de la Maison Blanche a signé hier en Malaisie une série d'accords commerciaux avec des pays asiatiques : accord commercial avec le Cambodge et un autre très important sur les minéraux critiques avec la Thaïlande.

Cette semaine sera aussi marquée par une nouvelle flopée de résultats d'entreprises. Aux Etats-Unis, les résultats trimestriels des géants du numérique (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft) feront réagir les marchés. A Paris, les chiffres d'affaires d'Air Liquide, BNP Paribas, Capgemini ou encore Danone seront scrutés demain.