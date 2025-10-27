Légère hausse des marchés européens avant les banques centrales

(AOF) - Hormis un tout petit repli du FTSE 100, les marchés actions européens évoluent en légère hausse. La semaine sera notamment rythmée par les décisions des grandes banques centrales, Fed et BCE en tête, en plus d'une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises à venir des deux côtés de l'Atlantique. Sur le front commercial, hier en Malaisie, après des négociations, les Etats-Unis et la Chine sont proches de trouver un accord, en amont de la rencontre jeudi prochain entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Le CAC 40 avance de 0,13%, à 8236,19 points.

En Europe, Porsche AG (+0,78%, à 47,53 euros) se distingue à Francfort après la publication de résultats trimestriels "dégradés, mais supérieurs aux attentes sur l'Ebit/FCF", précise Oddo BHF. Chez Jefferies, l'analyste en charge du dossier évoque "aucune dégradation supplémentaire dans les résultats du troisième trimestre". Les neuf premiers mois de l'année ont été compliqués pour le constructeur automobile qui a lancé trois avertissements successifs entre le 1er janvier et le 22 septembre dernier.

A Paris, Exosens (+1,89%, à 48,40 euros) progresse à la faveur d'une performance solide au troisième trimestre 2025, portée par la dynamique favorable des marchés finaux de la défense. Dans une note publiée ce matin, Stifel fait savoir que le chiffre d'affaires du groupe est globalement conforme à ses attentes et que la marge brute s'est nettement améliorée, en particulier dans le domaine de l'amplification. Le chiffre d'affaires sur ce trimestre a augmenté de 14% en organique et la marge brute s'est élevée à 57 millions d'euros, en hausse de 35%, pour atteindre une marge de 52%.

Air Liquide (-0,43% à 171,76 euros) a annoncé la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de NovaAir, un spécialiste de la production et de la distribution de gaz industriels en Inde, auprès de PAG, une société de capital-investissement Asie-Pacifique. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. NovaAir propose une plateforme de services complets qui fournit des gaz industriels en vrac, des gaz spéciaux essentiels, ainsi que des services sur site.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est légèrement supérieur aux attentes en octobre. Il ressort à 88,4 contre un consensus de 88,1 et 87,7 en septembre.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en septembre seront connues à 14h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,26% à 1,1644 dollar.