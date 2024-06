Légère hausse de l'euro après la BCE et avant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis

(AOF) - La devise européenne gagne 0,10% à 1,088 euro à la clôture en Europe, un niveau proche du début de séance. La décision de la BCE de baisser ses taux pour la première fois depuis 2019 n'a pas eu d'impact sur le marché des changes. " Les deux éléments clés des annonces de la BCE (la réduction des taux et la guidance prudente) étaient largement anticipés par les marchés, ce qui a limité les retombées sur les taux et les marchés des changes ", explique MUFG.

Les cambistes ont un autre rendez-vous d'importance demain : la publication du rapport officiel sur le marché du travail en mai aux Etats-Unis. 186 000 créations de postes sont attendues après 175 000 en avril. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,9%.