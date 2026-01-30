 Aller au contenu principal
Légère hausse attendue en Europe pour clôturer une semaine dense
30/01/2026

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse au terme d’une semaine dense en publications de résultats et en réunions de politique monétaire, des rendez-vous qui n’ont pas permis d’apporter les catalyseurs attendus pour impulser une nouvelle direction aux marchés. Les investisseurs restent attentifs a l’annonce du nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Fed attendue plus tard dans la journée. Le nom de Kevin Warsh, ancien gouverneur de l’institution, figure en tête des predictions après avoir rencontre hier Donald Trump.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alten

Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 1,023 milliard d'euros au quatrième trimestre 2025, en baisse de 0,35% par rapport au quatrième trimestre 2024. A données constantes, la décroissance organique est de -2,2% (-2,4% en France et -2,2% hors de France). A fin décembre, la décroissance de l'activité s'établit à - 1,1% (+4,3% en France, -3,7% hors de France). A périmètre et change constants, la décroissance est de -4,5% (-3,6% en France et - 4,9% hors de France).

Elis

Le chiffre d'affaires publié atteint 4 796,8 millions d'euros en 2025, en croissance de +4,9%, dont +3,8% de croissance organique, +1,8% d'effet périmètre et -0,7% d'effet de change.

Roche Bobois

Roche Bobois publie un chiffre d'affaires annuel de 402,5 millions d'euros au terme de l'exercice 2025, en repli de 2,8% à changes courants et de 1,3% à changes constants par rapport à fin 2024. Il est en ligne avec les attentes et dernières anticipations. Le chiffre d'affaires de Roche Bobois en France s'établit à 107,7 MEUR sur l'année 2025, soit -3,3% par rapport à l'année 2024 dans un contexte d'instabilité politique et économique défavorable à l'achat de mobilier.

Winfarm

Au quatrième trimestre 2025, le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 35,7 MEUR, en hausse de 9,2% par rapport au quatrième trimestre 2024. Cette performance marque un septième trimestre consécutif de croissance

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, le taux de chômage en janvier sera connu à 8h55 avant le PIB au quatrième semestre et le taux de chômage en décembre à 11h en zone euro.

L'inflation en Allemagne sera connue à 14h.

Vers 8h40, l'euro recule de 0,33% à 1,1928 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris achève la séance sur une hausse anecdotique de 0,06%, à 8 071 points, malgré les bonnes performances de Schneider Electric ( 2,57%) et Legrand ( 2,14%). La tendance reste maussade en Europe avec un timide 0,16% à Londres mais surtout -2,13% à Francfort.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. La cote new-yorkaise a notamment été pénalisée par Microsoft dont les résultats trimestriels ont été accueillis froidement par les investisseurs. Le géant informatique a fait état d'un léger ralentissement de la croissance de son activité cloud qui a déçu. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties légèrement au-dessus des attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,11% à 49071 points tandis que l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,72% à 23685 points . Le S&P 500 a fléchi de 0,13%.

