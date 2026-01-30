 Aller au contenu principal
L'autorité de régulation néerlandaise enquête sur Roblox en raison des risques encourus par les mineurs
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 09:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Charlotte Van Campenhout

L'ACM, l'autorité néerlandaise de régulation de la protection des consommateurs, a lancé une enquête sur la plateforme de jeux américaine Roblox

RBLX.N en raison des risques potentiels pour les utilisateurs mineurs dans l'Union européenne, a-t-on appris vendredi.

Le régulateur a déclaré qu'il évaluerait si Roblox prend des mesures adéquates pour protéger les mineurs, faisant référence à la loi sur les services numériques de l'UE, qui exige que les plateformes prennent des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la sécurité des mineurs qui utilisent leurs services.

Roblox n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'entreprise a été critiquée dans le monde entier pour ne pas avoir protégé les jeunes utilisateurs des prédateurs d'enfants et de l'exploitation sexuelle. Aux États-Unis, Roblox fait l'objet de plusieurs procès concernant la sécurité des enfants.

En novembre dernier, , la plateforme a annoncé qu'elle exigerait une vérification de l'âge par reconnaissance faciale afin de limiter la communication entre les enfants et les adultes.

Valeurs associées

ROBLOX RG-A
75,735 USD NYSE +0,60%
