Vente des antennes d’Eutelsat bloquée : Roland Lescure évoque "un actif stratégique"

Roland Lescure, à l'Assemblée nationale, le 26 novembre 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le gouvernement s’est opposé cette semaine à la vente des antennes de l’opérateur européen de satellites à un fonds suédois.

"Ces antennes servent pour des communications civiles et aussi pour des communications militaires, (...) c'est évidemment un actif stratégique, a dit le ministre sur TF1 , alors que l'Etat français est le premier actionnaire d'Eutelsat avec près de 30% du capital détenu par l'Agence des participations de l'Etat (APE).

"Cette décision est exclusivement liée au caractère critique de cette activité au regard de la souveraineté française et en aucun cas liée à la qualité de l'investisseur", a complété Bercy auprès de l' AFP .

Eutelsat est souvent présenté comme le pendant européen et principal concurrent de Starlink, de l'entreprise américaine SpaceX dirigée par Elon Musk.

Roland Lescure confirme le contrôle sur LMB

Depuis sa fusion avec l'entreprise britannique OneWeb en 2023, le groupe a débuté une réorientation stratégique tournée vers le marché de la connectivité spatiale en orbite basse, qui permet de faire fonctionner des services de télécommunications.

Eutelsat, qui exploite plus de 600 satellites en orbite basse, voit la croissance de cette activité s'accélérer, alors que sa branche historique, la diffusion de la télévision dans les foyers, continue de décliner.

Cette annonce intervient après la polémique autour de la vente autorisée par le gouvernement du groupe français LMB Aerospace, qui fabrique des ventilateurs pour les Rafale et les sous-marins nucléaires, à la société américaine Loar Group.

Roland Lescure a qualifié de "fake news" l'information selon laquelle la Direction générale de l'armement (DGA) se serait opposée à cette transaction . Les conditions du rachat de LMB sont "extrêmement strictes", a-t-il ajouté, rappelant le "maintien de la production en Corrèze" et le "respect des contrats avec les entreprises militaires françaises".

Roland Lescure a par ailleurs indiqué qu' une mission parlementaire allait être lancée pour "améliorer, approfondir, rendre encore plus stricte" la procédure de contrôle des investissements étrangers en France (IEF).