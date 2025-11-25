Légère baisse en vue à Wall Street, les ventes au détail de septembre en deçà des prévisions

(AOF) - Les marchés américains devraient légèrement reculer ce mardi à l'ouverture de la séance après la publication de deux statistiques majeures à 14h30. Aux Etats-Unis, les prix à la production en septembre sont en ligne avec les attentes. Ils ont progressé de 2,7% en rythme annuel. En outre, sur le même mois, les ventes au détail sont inférieures aux prévisions en rythme mensuel : +0,2%, contre +0,4% attendu. Côté valeurs, Zoom a une nouvelle fois relevé ses prévisions annuelles. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq cèdent respectivement 0,13% et 0,32%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse cette première séance d'une semaine, qui sera notamment marquée, jeudi, par la fermeture de Wall Street, Thanksgiving oblige. Le président de la Fed de New York a contribué à raviver les espoirs d'assouplissement en décembre. Les indices ont été soutenus par les valeurs technologiques, et en particulier Alphabet, qui a bénéficié des performances de son modèle d'intelligence artificielle, Gemini 3. Le Dow Jones a gagné 0,44% à 46 448,27 points et le Nasdaq Composite a progressé de 2,69% à 22 872,01 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 2,7% en septembre en rythme annuel, conformément aux attentes. Ils étaient en croissance de 2,6% en août. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,3% en ligne avec les prévisions, après avoir reculé de 0,1% en août. En version core, les prix à la production sont en hausse de 0,1%, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 2,6%, contre 2,7% attendus en rythme annuel.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en septembre aux Etats-Unis, contre un consensus de 0,4%, après une hausse de 0,6% en août.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en septembre sera publié à 15h.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs du Conference Board en novembre et les données sur les promesses de ventes de logements en octobre seront publiées à 16h.

Les valeurs à suivre

Agilent

Au quatrième trimestre de l'exercice clos le 31 octobre, Agilent Technologies a généré un bénéfice net ajusté de 452 millions de dollars, soit un bénéfice net ajusté par action de 1,59 dollar. Les analystes tablaient sur un cent de moins. Parallèlement, le spécialiste des instruments scientifiques, logiciels, services et consommables pour les laboratoires a vu son chiffre d'affaires atteindre 1,86 milliard de dollars, soit mieux que les attentes qui étaient de 1,83 milliard de dollars.

Meta/Alphabet

Meta serait en pourparlers pour utiliser les puces conçues par Google pour des applications d'intelligence dans ses centres de données en 2027, affirme le site spécialisé dans la technologie, The Information. Meta pourrait également louer des puces à la division cloud de Google l'année prochaine. L'action Nvidia est attendue en baisse en raison des craintes que les puces de Google soient considérées comme une alternative à celles de la firme de Jensen Huang.

Spotify

Spotify annonce qu'il augmentera ses tarifs d'abonnement aux États-Unis au premier trimestre 2026, a fait savoir hier le Financial Times, qui cite trois sources proches du dossier. Pour le géant suédois du streaming, il s'agirait de la première augmentation de ses tarifs depuis juin 2024 outre-Atlantique.

Tesla

Selon Reuters, Tesla a été attaqué en justice par Perrone Robotics aux Etats-Unis. Ce dernier accuse la firme d'Elon Musk d'avoir délibérément enfreint cinq brevets liés aux systèmes robotiques pour véhicules autonomes. Parallèlement, selon l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les ventes de Tesla ont reculé de 48% au mois d'octobre dans l'Union européenne, à 5 647 unités. Sur les dix premiers mois de l'année, les immatriculations de Tesla Motors se sont effondrées de 39,2%, pour un total de 117 000 voitures écoulées.

Zoom

Zoom Communications a une nouvelle fois relevé ses prévisions annuelles. Au titre du troisième trimestre fiscal de son exercice 2025/2026, le fournisseur de services de visioconférence a dégagé un bénéfice par action en hausse de 10,1% à 1,52 dollar, là où le consensus ciblait 1,43 dollar. Les revenus pour les trois mois clos fin octobre ont progressé de 4,4% à 1,23 milliard de dollars. Ils sont légèrement supérieurs aux prévisions.