Zone euro: La Commission européenne estime que l'orientation budgétaire pour 2026 devrait rester neutre
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 17:07

Vue extérieure du siège de la Commission européenne à Bruxelles

L'orientation budgétaire agrégée des pays de la zone euro devrait rester neutre l'année prochaine, a déclaré mardi la Commission européenne dans une recommandation visant à aider à coordonner les politiques budgétaires dans la zone qui dispose déjà d'une politique monétaire unique.

La Commission a prévu la semaine dernière que le déficit budgétaire agrégé des 20 pays partageant l'euro passerait de 3,1% en 2024 à 3,2% cette année, puis à 3,3% en 2026 et à 3,4% en 2027.

Mais le déficit global cache des tendances très différentes. Alors que les déficits de la Belgique, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie ou l'Allemagne devraient augmenter l'année prochaine, principalement en raison de la hausse des dépenses de défense, la plupart des autres pays devraient le voir se réduire.

"Pour préserver la viabilité budgétaire, il convient de respecter les trajectoires de dépenses nettes recommandées, y compris, le cas échéant, la flexibilité temporaire accordée par la clause de sauvegarde nationale pour les dépenses de défense. Cela devrait permettre de mettre en place une politique budgétaire différenciée de manière appropriée et de parvenir à une position budgétaire globalement neutre en 2026", a déclaré la Commission.

Selon la Commission, l'activité économique de la zone euro devrait être freinée l'année prochaine par le ralentissement de la demande extérieure lié aux restrictions commerciales et l'incertitude mondiale persistante. Elle prévoit une croissance économique de la zone euro de 1,2% en 2025 puis en 2026, les perspectives pour l'année prochaine étant très incertaines avec des risques à la baisse.

(Rédigé par Jan Strupczewski, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

