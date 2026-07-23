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Légère baisse d'activité trimestrielle chez Pierre & Vacances-Center Parcs
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 18:00
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Pierre & Vacances -Center Parcs a publié un chiffre d'affaires total de 487 MEUR au titre du 3e trimestre de son exercice, en baisse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le détail des marques, Pierre & Vacances progresse de 5,7% à 90,1 MEUR, maeva&co bondit de 10,9% à 14 MEUR, Adagio s'inscrit en hausse de 1,3% à 69,5 MEUR, tandis que Center Parcs s'affiche en légère baisse de 0,8% à 309,9 MEUR, pénalisé par des hausses de TVA aux Pays-Bas et en Belgique malgré de bonnes performances en France et en Allemagne.

"Dans un environnement international sous tension, ces résultats confirment la solidité et la résilience de notre modèle de tourisme de proximité, plébiscité par des clients dont le niveau de satisfaction progresse sur l'ensemble de nos marques", a déclaré Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs.

Fort de ces performances et des réservations pour la saison estivale, le groupe anticipe un chiffre d'affaires annuel des activités touristiques en hausse.

Pierre & Vacances-Center Parcs confirme ainsi sa guidance pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026, visant un EBITDA ajusté de 185 MEUR.

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