Légère baisse attendue en Europe ; la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note stable avec un biais négatif à l'ouverture de la première séance d'une semaine qui sera rythmée par la décision de politique monétaire de la Fed, mercredi. Ce matin, la production industrielle allemande est ressortie meilleure que prévu en octobre. L'indice Sentix en zone euro sera à surveiller. Côté valeurs, L'Oréal a annoncé avoir renforcé son partenariat avec avec le groupe suisse spécialisé dans la dermatologie Galderma en prenant 10% supplémentaires pour détenir ainsi 20% du capital.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Derichebourg

Derichebourg a nettement dominé le classement de l'indice SBF 120 vendredi, bondissant de 16,44% à 7,365 euros à la faveur d'une performance annuelle supérieure aux attentes. Le spécialiste du recyclage des métaux a publié, au titre de l'exercice 2024-2025 , un bénéfice net de 122 millions d'euros contre 74,8 millions un an plus tôt après avoir intégré une contribution positive de 42,4 millions d'euros d'Elior (dont il détient 48%). Celui-ci avait publié le mois dernier un bénéfice net annuel de 87 millions d'euros.

Elior Group

Elior Group a annoncé l'acquisition d'un total de 370 200 de ses propres actions lors de la séance du 2 décembre. L'opération a été effectuée à un prix pondéré moyen journalier d'acquisition de 2,6246 euros. Au total, le spécialiste de la restauration collective et des multiservices a dépensé 971 626,92 euros.

L'Oréal

L'Oréal a annoncé ce lundi le renforcement de son partenariat avec le groupe suisse spécialisé dans la dermatologie Galderma en prenant 10% supplémentaires pour détenir ainsi 20% du capital. L'opération a été réalisée auprès d'un consortium mené par le fonds d'investissement EQT comprenant Sunshine SwissCo, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

OVHcloud

OVHcloud a indiqué, dans un communiqué, prendre note de l’annonce de Deep Code SAS, société contrôlée par Miroslaw Klaba, relative à la cession de 3,6 millions d’actions représentant environ 2,4% du capital du groupe. A l’issue de l’opération, Miroslaw Klaba conservera près de 42,5 % du capital et reste un actionnaire stratégique du groupe. Le spécialiste européen du cloud précise que Miroslaw Klaba et le concert Klaba se sont engagés à un lock-up de 180 jours, sous réserve des exceptions habituelles.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a progressé de 1,8% en octobre contre une hausse de 0,2% attendue après +1,1% en septembre

L'indice Sentix de la confiance des consommateurs en décembre sera connu à 10h30.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,22% à 1,1666 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont terminé dans le désordre une séance marquée par des données sur l'inflation américaine, globalement en ligne avec les attentes, mais qui montrent un niveau toujours élevé. L'indice PCE core, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, des prix à la consommation des ménages a affiché une progression de 0,2% au mois de septembre, conformément aux prévisions. A Paris, Derichebourg s'est distingué grâce à ses bons résultats semestriels. Le CAC 40 a perdu 0,09% à 8114,74 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,13% à 5725,63 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en territoire positif. Les investisseurs ont apprécié l’absence de mauvaise surprise lors de la publication de l’indice des prix à la consommation des ménages américains du mois de septembre, qui vient confirmer l’hypothèse d’une baisse des taux de 25 points de base de la Fed lors de sa réunion de mercredi. Netflix a annoncé le rachat du studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour 83 milliards de dollars. Le Dow Jones a progressé de 0,22% à 47954 points et le Nasdaq de 0,31% à 22578 points.