Léger tassement du BPA d'UPS au 3e trimestre
Il a vu ses revenus croitre de 5,9% dans son segment international, mais diminuer de 2,6% dans son segment intérieur aux Etats-Unis et chuter de 22,1% dans son segment solutions logistiques (du fait de la cession de Coyote en 2024).
Pour le quatrième trimestre 2025, le groupe de Memphis (Tennessee) s'attend à ce que son chiffre d'affaires s'élève à environ 24 milliards de dollars et à ce que sa marge d'exploitation ajustée non GAAP soit d'environ 11 à 11,5%.
Pour l'ensemble de l'année en cours, il confirme tabler notamment sur des dépenses d'investissement d'environ 3,5 MdsUSD, ainsi que sur des paiements de dividendes d'environ 5,5 MdsUSD, sous réserve du feu vert du conseil d'administration.
