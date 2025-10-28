 Aller au contenu principal
Léger tassement du BPA d'UPS au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 13:40

UPS publie un BPA ajusté de 1,74 dollar au titre du troisième trimestre 2025, contre 1,76 dollar un an auparavant, avec une marge d'exploitation ajustée de 10% pour des revenus en retrait de 3,7% à 21,4 milliards de dollars.

Il a vu ses revenus croitre de 5,9% dans son segment international, mais diminuer de 2,6% dans son segment intérieur aux Etats-Unis et chuter de 22,1% dans son segment solutions logistiques (du fait de la cession de Coyote en 2024).

Pour le quatrième trimestre 2025, le groupe de Memphis (Tennessee) s'attend à ce que son chiffre d'affaires s'élève à environ 24 milliards de dollars et à ce que sa marge d'exploitation ajustée non GAAP soit d'environ 11 à 11,5%.

Pour l'ensemble de l'année en cours, il confirme tabler notamment sur des dépenses d'investissement d'environ 3,5 MdsUSD, ainsi que sur des paiements de dividendes d'environ 5,5 MdsUSD, sous réserve du feu vert du conseil d'administration.

Valeurs associées

UPS (UNITED PARCEL SER.) B
89,200 USD NYSE 0,00%
