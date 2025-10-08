 Aller au contenu principal
Léger soulagement à la Bourse de Paris après une intervention de Sébastien Lecornu
information fournie par AOF 08/10/2025 à 09:54

(AOF) - La Bourse de Paris a légèrement accru ses gains et, à 9h45, le CAC 40 gagne 0,58 %, à 8 020,80 points après une brève intervention de Sébastien Lecornu devant les médias. De son discours, les investisseurs ont retenu que de l’ensemble des consultations menées jusqu’à présent se dégageait une volonté d’avoir un budget pour la France avant le 31 décembre. Cette volonté éloigne la perspective d’une dissolution de l’Assemblée nationale. Sébastien Lecornu a indiqué qu’il s’exprimerait à nouveau ce soir, après s’être entretenu avec le président Emmanuel Macron.

Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans français recule dans des proportions plus importantes que son équivalent allemand, il est à 3,542 %, contre 2,692 % pour l'obligation allemande.

Crise de gouvernement
