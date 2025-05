Léger repli en vue à Wall Street, tensions sur les taux

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse alors que les taux longs restent élevés. Le rendement du 10 ans américain gagne 4 points de base à 4,495%. Aucune statistique d’importance n’est attendue, mais plusieurs membres du comité de politique monétaire de la Fed vont s’exprimer. Du côté des valeurs, le spécialiste du bricolage, Home Depot, est attendu dans le vert en dépit d’une publication trimestrielle mitigée. A 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,22% et 0,37%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en légère hausse. Les investisseurs ont rapidement digéré la dégradation vendredi de la note de crédit de long terme des États-Unis par l’agence de notation Moody’s. Au niveau statistique, le repli plus important que prévu de l’indice des indicateurs avancés du mois d’avril n’a pas eu d’incidence sur les marchés. Le Dow Jones a gagné 0,32 %, à 42 792,07 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,02%, à 19 215,46 points. Le rendement du 10 ans a terminé en repli de 3 points de base à 4,454%.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique économique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

BioNTech

BioNTech a prévu d’investir 1 milliard de livres sterling au cours des dix prochaines années au Royaume-Uni afin d’élargir ses activités de Recherche & Développement de médicament innovants. Le gouvernement du pays accordera à la société de biotechnologie une subvention pouvant atteindre 129 millions de livres sterling, environ 153,2 millions d’euros, payable sur 10 ans pour soutenir ses activités. Il s’agit de l’une des subventions les plus importantes de ce type jamais accordé à une entreprise pharmaceutique au Royaume-Uni.

Levi Strauss

Levi Strauss annonce avoir conclu un accord définitif avec Authentic Brands Group (propriétaire de Reebok et de Van Heusen) pour la cession de sa marque de vêtements Dockers pour une valeur de 311 millions de dollars. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée d'ici fin juillet. Les produits de Dockers représentaient 5 % de chiffre d'affaires net de Levi Strauss pour chacun des trois derniers exercices (2022, 2023, 2024).

Home Depot

Home Depot a dévoilé au titre de son premier trimestre clos début mai un bénéfice net de 3,4 milliards d'euros, contre 3,6 milliards un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 3,56 dollars, en deçà des prévisions qui ciblaient 3,60 dollars par action. Le détaillant d'articles de bricolage a fait état d'une hausse de ses revenus de 9,4% en rythme annuel, à 39,9 milliards de dollars, contre 39,3 milliards attendus. Ses ventes comparables globales ont reculé de 0,3 %, une baisse légèrement supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur -0,15%.

Intel

Intel envisagerait de céder sa division Network and Edge, qui fabrique des puces pour les réseaux informatiques et de télécommunications, affirme Reuters. Le fabricant de semi-conducteurs aurait étudié la méthode et le calendrier d'une possible scission de ces activités et a contacté des tiers susceptibles d'être intéressés par l’opération.