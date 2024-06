Léger repli des Bourses européennes en l'absence des investisseurs américains

(AOF) - Les marchés européens ont reculé légèrement après avoir enchaîné deux séances d'affilée de hausse. L'indice CAC 40 a perdu 0,77% à 7570,20 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,61% à 4885,42 points. Wall Street était fermé, le 19 juin étant férié pour commémorer l’abolition de l’esclavage. Au cours de la séance de mardi sur les marchés américains, Nvidia est devenue la plus importante capitalisation mondiale à plus de 3300 milliards de dollars.

Les investisseurs ont limité les prises de risque du fait de l'absence des investisseurs américains.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 1,2 point de base à 2,407% tandis que son équivalent français augmente de 3,5 points de base à 3,14%. Ce spread est considéré comme une mesure du risque politique. Plus il est important et plus le risque est grand.

"Sur le plan géopolitique, les prochaines élections au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis ne présentent pas de risques pour les marchés à ce stade, dans la mesure où les élections ont rarement un impact durable sur les marchés", considère Dan Scott, responsable multi-asset chez Vontobel.

Si Wall Street était fermé, les investisseurs ont quand même pris connaissance d'un indice NAHB, qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers américains, plus faible que prévu. Il est ressorti à 43 en juin alors qu'il était anticipé à 45, après 45 en mai.

A Paris, les investisseurs ont accueilli froidement le nouveau plan stratégique de Quadient, qui comprenait des objectifs financiers prudents pour les 3 prochaines années. Au sein du CAC 40, Dassault Systèmes a perdu du terrain après la dégradation du conseil d'Exane BNP Paribas à Sous-performance. Toujours du côté des brokers, Barclays a soutenu Accor en passant à l'Achat et UBS, Getlink en adoptant également une recommandation d'Achat.

Enfin, le secteur bancaire a été sous pression. Société Générale a cédé Shine à la société danoise Ageras.