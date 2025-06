Léger repli attendu pour les places européennes

(AOF) - La place parisienne est attendue en légère progression à l’ouverture, comme la plupart des principaux indices européens. Les investisseurs auront de nombreuses statistiques macro-économiques à suivre, essentiellement américaines, avec notamment la dernière estimation du PIB du premier trimestre et les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage. Sur le marché des devises, l'euro continue de progresser face au billet vert après une nouvelle attaque de Donald Trump à l'encontre du président de la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

Danone a annoncé l'acquisition de The Akkermansia Company (TAC), une entreprise belge spécialisée dans le domaine de la biotique. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Le groupe d'agroalimentaire précise que les équipes de TAC ont découvert et développé une souche biotique, Akkermansia muciniphila MucT.

FDE

FDE a annoncé un partenariat stratégique avec l’entreprise de matériaux de construction Cemex, dans le cadre duquel elle déploiera sa technologie exclusive de capture cryogénique du carbone. Celle-ci est utilisée pour décarboner les émissions de gaz de combustion industriels. FDE va d'abord construire et tester une unité pilote de 4 000 Nm³/h sur son site d'Avion en France. Une fois achevée, cette unité sera reproduite pour traiter 40 000 Nm³/h de gaz de combustion dans les installations polonaises de Cemex.

Trigano

Trigano a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,14 milliard d'euros au troisième trimestre, en repli de 0,2% en rythme annuel. Les ventes de camping-cars, à 835,9 millions d'euros, s’inscrivent en recul de 6,5% par rapport à 2024. Les ventes de caravanes s'effondrent de 33,0% dans un contexte de marché européen toujours en léger repli. L'activité du trimestre "confirme la pertinence de la stratégie de Trigano destinée à retrouver rapidement une situation de stocks normative à la fois dans ses usines et dans les réseaux de distribution".

Valneva

Valneva a signé un accord exclusif avec CSL Seqirus pour le marketing et la distribution de ses vaccins en Allemagne. CSL Seqirus est l’une des plus des plus grandes entreprises de vaccins antigrippaux au monde. La société sera chargée de commercialiser le vaccin unidose IXCHIQ, développé par Valneva, contre le chikungunya, dès le mois de juillet 2025. IXIARO et DUKORAL, deux autres vaccins du groupe français contre l’encéphalite japonaise et le choléra seront quant à eux distribué à partir de janvier 2026.

Les chiffres macroéconomiques

Au niveau de la macro-économie, les principaux indicateurs à surveiller seront exclusivement américains avec à 14h30, la dernière estimation du PIB du premier trimestre, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et enfin les commandes de biens durables du mois de mai.

L'euro continue de grimper face au billet vert (+0,16 %) et se négocie à 1,1672 dollar

Hier à Paris

Les marchés actions européens sont retombés en dépit du reflux des craintes à propos de la géopolitique. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran semble tenir. Au chapitre des valeurs, le secteur de la défense était bien représenté en tête des indices européens grâce aux perspectives de Babcock et au relèvement des objectifs de dépenses de l'Otan. Worldline s'est effondré après sa mise en cause pour des transactions qualifiées de " douteuses ". L’indice CAC 40 a cédé 0,76% à 7558,16 points et l’EuroStoxx50 a perdu 0,79% à 5255,25 points.

Hier à Wall Street

Après deux séances consécutives ponctuées de belles hausses, les places américaines ont repris leur souffle et ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé. Les investisseurs ont fait preuve de prudence et ont gardé un œil sur le fragile cessez-le-feu au Proche et Moyen-Orient, qui est respecté pour l’instant. Le Dow Jones a terminé la séance sur un léger repli de 0,25 %, à 42 982,43 points, le Nasdaq a progressé de 0,31 %, à 19 973,55 points, tandis que le S&P 500 est resté stable à 6 092,16 points.