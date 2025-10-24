 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 233,50
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Léger recul du CA à neuf mois pour Savencia
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:30

Savencia Fromage & Dairy se montre stable après l'annonce par le groupe agroalimentaire d'un chiffre d'affaires en léger recul de 1% à 5,03 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, dû à un effet de change défavorable de 4%.

Dans un contexte économique fragile, sa croissance organique globale reste néanmoins résiliente à +2,8%, soutenue par la bonne performance des autres produits laitiers (+5,6%) qui a compensé une quasi-stagnation des produits fromagers (+0,5%).

Alors que l'économie laitière reste marquée par un prix du lait record sur le troisième trimestre, Savencia poursuit ses efforts d'adaptation et d'investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers.

Valeurs associées

SAVENCIA
61,000 EUR Euronext Paris -0,33%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank