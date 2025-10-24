Léger recul du CA à neuf mois pour Savencia
24/10/2025
Dans un contexte économique fragile, sa croissance organique globale reste néanmoins résiliente à +2,8%, soutenue par la bonne performance des autres produits laitiers (+5,6%) qui a compensé une quasi-stagnation des produits fromagers (+0,5%).
Alors que l'économie laitière reste marquée par un prix du lait record sur le troisième trimestre, Savencia poursuit ses efforts d'adaptation et d'investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers.
