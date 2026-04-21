Léger rebond en vue en Europe avec la géopolitique et les résultats

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes devraient rebondir prudemment mardi après la rechute ‌de la veille, encouragées par les informations selon lesquelles l'Iran envisage de participer à des pourparlers de paix avec les Etats-Unis au Pakistan.

Le regain de confiance autour de l'intelligence artificielle (IA), ​les nombreux résultats d'entreprises du jour et l'audition de confirmation au Sénat américain de Kevin Warsh, le candidat du président Donald Trump à la tête de la Réserve fédérale américaine, pourraient aussi soutenir l'appétit pour le risque.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,35% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,51%, tandis ​que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,24%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,51% et le Stoxx 600 en hausse de 0,44%.

Au 53e jour du conflit au Moyen-Orient, même si le cessez-le-feu provisoire entre les ​Etats-Unis et l'Iran reste fragile, la perspective de négociations irano-américaines semble suffire aux investisseurs pour ⁠prendre de nouveaux paris. Un représentant iranien de haut rang a fait savoir lundi que Téhéran s'interrogeait sur la possibilité d'envoyer ou non une délégation au ‌Pakistan pour une nouvelle session de négociations avec Washington, tout en dénonçant comme un obstacle majeur la décision des Etats-Unis de bloquer les ports iraniens.

Une source au Pakistan, médiateur des négociations, a par ailleurs indiqué que la trêve actuelle prendrait fin jeudi à 00h00 GMT au lieu ​de mercredi, comme c'était initialement prévu.

"Notre scénario de base reste la ‌résolution du conflit. (Donald) Trump reste concentré sur les élections de mi-mandat de novembre", écrit dans une note Paul Chew, responsable ⁠d'études chez Phillip Securities.

Sur les marchés financiers, cela se traduit par une stabilité du dollar, un reflux de l'or et une baisse des cours pétroliers.

Outre la géopolitique, les investisseurs ont en ligne de mire dans l'agenda du jour la saison des résultats des entreprises qui se poursuit (Thalès, Vivendi, OPmobility, ASMI, Moncler) et des indicateurs macroéconomiques (ventes au détail aux Etats-Unis, ⁠moral ZEW en Allemagne) avant les ‌réunions de politique monétaire respectives de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) prévues la semaine prochaine.

A WALL STREET

La Bourse de ⁠New York a terminé en baisse lundi, les investisseurs réduisant leur exposition après le spectaculaire rallye de la semaine précédente, sur fond de regain de tensions entre les Etats-Unis ‌et l'Iran alors que le cessez-le-feu observé depuis deux semaines touche à sa fin.

L'indice Dow Jones a cédé 0,01%, ou 4,87 points, à 49.442,56 points. ⁠Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 16,92 points, soit 0,24%, à 7.109,14 points. Le Nasdaq Composite a reculé de ⁠son côté de 64,09 points, soit 0,26%, ‌à 24.404,393 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 1,17% à 59.511 points, porté par la croissance du secteur technologique et l'optimisme suscité par la perspective d'un ​accord au Moyen-Orient. Le Topix, plus large, grignote 0,02% à 3.778 points.

L'indice MSCI regroupant les ‌valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,90%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,24% et le CSI 300 reflue de 0,33%, les investisseurs suivant de près les négociations entre les Etats-Unis et ​l'Iran, dans l'attente de nouveaux signes susceptibles d'atténuer les craintes d'un choc sur l'approvisionnement énergétique mondial.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar se stabilise (+0,02%) face à un panier de devises de référence les investisseurs étant prêts à acheter des devises plus risquées et espérant qu'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran permettrait de relancer le transport maritime ⁠dans le Golfe.

L'euro reflue de 0,05%, à 1,1780 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3523 dollar (-0,08%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans varie peu, s'affichant à 4,24%, après un recul de près de six points lundi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, effaçant une partie des gains de la veille, en raison des anticipations de poursuite des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, ce qui pourrait permettre de débloquer l'offre de brut en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent reflue de 1,26% à 94,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,14% à 88,59 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 Taux de chômage février 5,2% 5,2%

DE 09h00 Moral des investisseurs (ZEW) avril -5,0 -0,5

USA 12h30 Ventes au détail mars +1,4% +0,6%

- sur ​un an n.d. +3,71%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)