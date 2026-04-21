France: La crise liée à la guerre en Iran a coûté 4 à 6 mds d'euros, dit Lescure

Débat sur la situation au Proche-Orient à l'Assemblée nationale à Paris
Roland Lescure a estimé mardi à 4 à 6 milliards d'euros le coût de la crise liée à la guerre en Iran pour la France.
Le ministre de l'Economie, qui s'exprimait sur RTL, doit diriger dans la matinée un comité d'alerte des finances publiques destiné à débattre avec des parlementaires de mesures d'économies supplémentaires pour le budget 2026 afin de respecter la trajectoire prévue de réduction du déficit public.
Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'exprimera pour sa part en fin de journée pour annoncer des mesures de soutien ciblées face à la crise pour le mois de mai, a ajouté le ministre de l'Economie.
(Rédigé par Zhifan Liu)
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