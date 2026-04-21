France: La crise liée à la guerre en Iran a coûté 4 à 6 mds d'euros, dit Lescure

Débat sur la situation au Proche-Orient à l'Assemblée nationale à Paris

‌Roland Lescure a estimé ​mardi à 4 à 6 milliards d'euros le coût ​de la crise liée à ​la guerre en ⁠Iran pour la France.

Le ‌ministre de l'Economie, qui s'exprimait sur RTL, doit ​diriger ‌dans la matinée un ⁠comité d'alerte des finances publiques destiné à débattre avec ⁠des parlementaires ‌de mesures d'économies supplémentaires ⁠pour le budget ‌2026 afin de ⁠respecter la trajectoire prévue de ⁠réduction du ‌déficit public.

Le Premier ministre, ​Sébastien Lecornu, ‌s'exprimera pour sa part en fin de ​journée pour annoncer des mesures de ⁠soutien ciblées face à la crise pour le mois de mai, a ajouté le ministre de l'Economie.

(Rédigé par ​Zhifan Liu)