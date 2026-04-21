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France: La crise liée à la guerre en Iran a coûté 4 à 6 mds d'euros, dit Lescure
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 09:14

Débat sur la situation au Proche-Orient à l'Assemblée nationale à Paris

Débat sur la situation au Proche-Orient à l'Assemblée nationale à Paris

‌Roland Lescure a estimé ​mardi à 4 à 6 milliards d'euros le coût ​de la crise liée à ​la guerre en ⁠Iran pour la France.

Le ‌ministre de l'Economie, qui s'exprimait sur RTL, doit ​diriger ‌dans la matinée un ⁠comité d'alerte des finances publiques destiné à débattre avec ⁠des parlementaires ‌de mesures d'économies supplémentaires ⁠pour le budget ‌2026 afin de ⁠respecter la trajectoire prévue de ⁠réduction du ‌déficit public.

Le Premier ministre, ​Sébastien Lecornu, ‌s'exprimera pour sa part en fin de ​journée pour annoncer des mesures de ⁠soutien ciblées face à la crise pour le mois de mai, a ajouté le ministre de l'Economie.

(Rédigé par ​Zhifan Liu)

Proche orient
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4 commentaires

  • 10:28

    Ils veulent sans doute parler des conséquences indirectes liées à cette guerre, ce sont alors les conséquences liées à la folie guerrière de Trump et de Netanyahu qui entraînent des conséquences de toutes natures dans le monde entier. Ce n'est pas l'Iran qui est responsable de la guerre insensée qui est menée contre ce pays, les responsables viennent d'être cités, ils doivent être jugés et condamnés.

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