Léger rebond du moral des investisseurs allemands, à en croire le ZEW
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 11:29
Son indice du sentiment des investisseurs est remonté à 37,3 ce mois-ci après 34,7 le mois dernier alors que les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre encore en baisse à 26.
Si le ZEW indique que les experts des marchés financiers restent prudemment optimistes comme le suggère la suggestion de l'indicateur, il souligne que la situation économique, elle, s'est encore dégradée.
'Les risques demeurent importants, notamment à cause de l'incertitude entourant la politique tarifaire américaine et le 'l'automne des réformes' qui se profile en Allemagne', a commenté Achim Wambach, le président du ZEW, cité dans un communiqué.
Selon lui, les perspectives s'améliorent surtout pour les secteurs tournés vers l'exportation, qui avaient connu un net recul, tels que l'automobile, la chimie et la pharmacie, ainsi que la métallurgie.
Un indice distinct mesurant l'évaluation de la situation économique actuelle s'est en revanche dégradé à -76,4 contre -68,6 en août, alors que le consensus l'attendait autour de -75.
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Chipotle Mexican Grill et Dave & Buster's Entertainment, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a annoncé le lancement mardi avant l'aube de son offensive terrestre majeure à Gaza-ville, après le soutien "indéfectible" affiché par l'allié américain pour éliminer le mouvement islamiste palestinien Hamas. A Genève, une commission d'enquête ... Lire la suite
-
Israël a dit mardi avoir lancé une offensive terrestre de grande ampleur en direction du centre-ville de Gaza, le ministre de la Défense Israël Katz se targuant que "Gaza brûle" après des bombardements aériens nocturnes d'une rare intensité dans l'enclave palestinienne. ... Lire la suite
-
Les commissaires européens devraient approuver mercredi un nouveau train de sanctions contre Israël en réponse à sa campagne militaire dans la bande de Gaza, a déclaré mardi une porte-parole de la Commission. "Demain, les commissaires adopteront un paquet de mesures ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer