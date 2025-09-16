 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 891,71
-0,07%
Léger rebond du moral des investisseurs allemands, à en croire le ZEW
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 11:29

Après son plongeon du mois d'août, la confiance des investisseurs allemands s'est légèrement redressée en septembre grâce à l'amélioration des perspectives en matière d'exportations suite à plusieurs mois d'incertitudes liées au commerce international, montre mardi l'enquête mensuelle de l'institut ZEW.

Son indice du sentiment des investisseurs est remonté à 37,3 ce mois-ci après 34,7 le mois dernier alors que les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre encore en baisse à 26.

Si le ZEW indique que les experts des marchés financiers restent prudemment optimistes comme le suggère la suggestion de l'indicateur, il souligne que la situation économique, elle, s'est encore dégradée.

'Les risques demeurent importants, notamment à cause de l'incertitude entourant la politique tarifaire américaine et le 'l'automne des réformes' qui se profile en Allemagne', a commenté Achim Wambach, le président du ZEW, cité dans un communiqué.
Selon lui, les perspectives s'améliorent surtout pour les secteurs tournés vers l'exportation, qui avaient connu un net recul, tels que l'automobile, la chimie et la pharmacie, ainsi que la métallurgie.

Un indice distinct mesurant l'évaluation de la situation économique actuelle s'est en revanche dégradé à -76,4 contre -68,6 en août, alors que le consensus l'attendait autour de -75.


