Léger optimisme en vue en Europe avant les indices PMI

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi avant la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques en Europe, dont les chiffres de l'inflation et l'activité des services dans les entreprises.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,19% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,24%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre ‍0,36%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,13% et le Stoxx 600 en hausse de 0,27%.

Le marché prendra connaissance à partir de 07h45 GMT des chiffres préliminaires des prix à la consommation en France et en Allemagne, avant ceux de l'ensemble du bloc monétaire mercredi, alors qu'un statu quo est attendu en 2026 sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE).

Outre l'inflation, les indices PMI sur les services en zone euro et au Royaume-Uni sont également attendus à partir de 8h55 GMT, ‌tandis qu'outre Atlantique, l'ISM des services est prévu mercredi.

Ces statistiques sont importantes et d'autres indicateurs sont attendus dans la semaine, dont le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain, en ce début d'année où les investisseurs sont à l'affût des signes sur l'évolution de la conjoncture et les taux directeurs aux Etats-Unis.

Sur le plan géopolitique, les investisseurs continuent d'évaluer l'impact de la spectaculaire arrestation par les Etats-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro et les risques que cette ​décision soulève sur le pétrole et les ressources de base, l'Amérique latine, ainsi que l'attitude la Chine à l'égard de Taïwan.

Nicolas Maduro a plaidé lundi non coupable des accusations de narcoterrorisme portées à son encontre par les Etats-Unis ⁠lors de sa comparution devant un juge fédéral à New York.

Aux valeurs, la défense en Europe devrait rester bien orientée avec Rheinmetall, Hensoldt, BAE Systems, Leonardo, SAAB, Indra Sistemas qui ont pris de 4% à 7% lundi. Selon Jefferies, après le Venezuela, Washington pourrait désormais se concentrer sur le Groenland et sur la conclusion d'un cessez-le-feu en Ukraine, ce qui renforce les appels en faveur d'une ⁠augmentation des dépenses européennes en matière de défense.

Un éventuel cessez-le-feu en Ukraine reste cependant une perspective ‍lointaine alors qu'une réunion des dirigeants des pays de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine se tient ce mardi à Paris.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini ⁠en hausse lundi, avec un record en séance pour le Dow Jones porté par les grandes banques, tandis que les valeurs pétrolières et du secteur de la défense ont profité du raid des forces spéciales américaines au Venezuela pour y arrêter le président Nicolas Maduro.

L'indice Dow Jones a gagné 1,23%, ou 594,79 points, à 48.977,18 points. Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 43,58 points, soit 0,64% à 6.902,05 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son ​côté de 160,19 points, soit 0,69% à 23.395,822 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en hausse de 1,32% à 52.518,08 points, dépassant son record de 52.636,87 établi en octobre. Le Topix, plus large, a pris 1,75% à 3.538,44 points.

Dans le sillage de Wall Street, les actions japonaises sont portées par la hausse des valeurs énergétiques et financières.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 1,1%, touchant un record, dans le prolongement du bon démarrage lundi de la nouvelle ⁠année.

L'indice Taiex à Taïwan progresse de 1,14% et le KOSPI en Corée du Sud de 0,93%, les deux atteignant des sommets sans précédent.

L'indice Hang Seng à Hong Kong affiche une hausse de 1,44%.

En Chine, le SSE ​Composite de Shanghai s'octroie de 1,02% et le CSI 300 1,04%, les indices, au plus haut depuis plus de dix ans, étant tirés par les secteurs de la ​finance et des métaux non ferreux, dans un contexte d'optimisme ​à l'approche des vacances du Nouvel An lunaire.

CHANGES

Le dollar recule pour la deuxième séance consécutive face à un panier de devises de référence, cédant 0,2%, alors que les craintes des marchés liées à l'intervention militaire américaine au ​Venezuela se sont apaisées et que les propos accommodants des responsables de la Fed ont stimulé la prise de risque à Wall Street.

L'euro ⁠grignote 0,07%, à 1,1728 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3547 dollar (+0,04%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte légèrement, de deux points de base, à 4,1829%, après un recul d'environ trois points la veille.

Les investisseurs attendent le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, prévu pour vendredi, qui sera déterminant pour mettre à jour les anticipations de taux directeurs.

Dans une interview accordée lundi à CNBC, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a mis en garde contre le risque d'une forte hausse du taux de chômage.

Les opérateurs anticipent actuellement deux baisses des taux directeurs de la part de la Fed cette année, selon les calculs de LSEG basés sur les contrats à terme.

PÉTROLE

Le pétrole est en repli mardi en raison des anticipations d'une offre ‌mondiale abondante dans un contexte de faible demande. Le marché analyse également la perspective d'une hausse de la production de brut vénézuélien à la suite de l'arrestation du président Nicolas Maduro par les Etats-Unis.

Le Brent reflue de 0,31% à 61,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,43% à 58,08 dollars.

MÉTAUX

L'or monte encore mardi, touchant un sommet d'une semaine, avec les propos accommodants des responsables de la Fed qui ont renforcent les anticipations de baisse des taux directeurs, tandis que les tensions au Venezuela stimulent la demande vers les actifs refuge.

L'or au comptant prenait mardi de 0,18% à 4.456,69 dollars l'once, après une hausse de près de 3% la veille. Le métal jaune a atteint un record à 4.549,71 dollars le 26 décembre et a enregistré l'an dernier sa meilleure performance annuelle depuis 1979, avec une progression de 64%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Inflation IPCH (préliminaire) décembre +0,1% -0,2%

- sur un an +0,8% +0,8%

FR 08h50 Indice S&P/HCOB des services décembre 50,2 50,2

(définitif)

Indice S&P/HCOB 50,1 50,1

composite(définitif)

EZ 09h00 Indice S&P/HCOB des services décembre 52,6 52,6

(définitif)

Indice S&P/HCOB 51,9 51,9

composite(définitif)

DE 08h55 Indice S&P/HCOB des services décembre 52,6 52,6

(définitif)

Indice S&P/HCOB 51,5 51,5

composite(définitif)

GB 09h30 Indice S&P/HCOB des ‌services décembre 52,1 52,1

(définitif)

Indice S&P/HCOB 52,1 52,1

composite(définitif)

DE 13h00 Inflation IPCH (préliminaire) décembre +0,4% -0,5%

- sur un an +2,2% +2,6%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)