Legence, soutenue par Blackstone, vise à lever 754 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Legence, fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance, une société du portefeuille Blackstone BX.N , a déclaré mardi qu'elle visait à lever jusqu'à 754 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.