Legence, soutenu par Blackstone, vise une valorisation de près de 3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Legence a ajouté des éléments d'information tout au long de l'opération)

Legence, fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance, vise une valorisation de 2,95 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il déclaré mardi, alors que le marché des nouvelles cotations redémarre après le ralentissement saisonnier de l'été.

La société Legence, basée à San Jose, en Californie, qui fait partie du portefeuille de Blackstone BX.N , cherche à obtenir jusqu'à 754 millions de dollars en offrant 26 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 25 et 29 dollars.

Alors que le marché desintroductions en bourse est en pleine effervescence après des débuts en fanfare d'entreprises de premier plan, Blackstone prépare plus d'entreprises à entrer en bourse qu'à tout autre moment depuis l'année record des introductions en bourse de 2021.

Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde a acheté Legence, qui s'appelait alors Therma Holdings, à la société de capital-investissement Gemspring Capital en 2020.

Plus que centenaire, Legence conçoit et installe des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des systèmes qui améliorent l'efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments.

Sous la direction de Blackstone, Legence a acquis plusieurs concurrents plus petits, dont A.O. Reed, OCI Associates et P2S.

LE BOOM DES CENTRES DE DONNÉES

Legence, dontle carnet de commandes et les contrats attribués s'élevaient à 2,8 milliards de dollars au 30 juin, se concentre sur les secteurs à forte croissance dont les bâtiments sont techniquement exigeants, notamment les centres de données et les sciences de la vie.

L'augmentation des investissements dans les centres de données, à mesure que les entreprises technologiques construisent les infrastructures nécessaires à l'entraînement et au fonctionnement des modèles d'intelligence artificielle , a stimulé des entreprises comme Legence.

Près de 40 % du carnet de commandes de Legence et des contrats attribués pour des projets dans de nouveaux bâtiments concerneront des centres de données à partir de 2024.

Goldman Sachs et Jefferies sont les chefs de file de l'introduction en bourse. Legence sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LGN".